शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के 14 छात्रों को मिली जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 14 छात्रों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर दी जमानत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करने के मामले में गिरफ्तार जेएनयू के 14 छात्रों को जमानत दे दी है. कोर्ट ने सभी 14 छात्रों को 25-25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया.

दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और आज शुक्रवार को उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन हिंसक हो गया. दिल्ली पुलिस का कहना था कि अगर इन छात्रों को जमानत दी गयी तो ये फिर से हिंसा कर सकते हैं. इस मामले में अभी जांच चल रही है.

पुलिस के मुताबिक करीब तीन सौ प्रदर्शनकारियों ने जेएनयू कैंपस से शिक्षा मंत्रालय तक लांग मार्च का आय़ोजन किया था. लेकिन इसके लिए जरुरी अनुमति नहीं ली गई थी. दिल्ली पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाए थे जिसके बाद इन छात्रों ने पुलिस से साथ लड़ाई की जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था.