नाले में फंसा 14 फीट लंबा अजगर, लोगों की फटी रह गई आंखें, सुरक्षित रेस्क्यू
रेस्क्यू किये गये अजगर की लम्बाई करीब 14 फीट और वजन करीब 55 किलो 300 ग्राम है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 5, 2026 at 7:32 PM IST
विकासनगर: कालसी वन प्रभाग के तिमली रैंज के धौला अनुभाग से नाले मे फंसे बर्मीज पाइथन का वन विभाग ने रेस्क्यू किया है. इस पाइथन की लंबाई 14 फीट से अधिक है. पाइथन को रेस्क्यू कर उसके प्राकृतिक आवास में रिलीज किया गया है.
गर्मियों के दिनों मे अक्सर छोटे मोटे कीटों से लेकर बड़े बड़े कीड़े मकोड़े दिखाई देते रहते हैं. तापमान में वृद्धि के कारण ये बाहर निकलते हैं. पछूवादून में भी अक्सर छोटे बड़े सांपों का घरों और आसपास के क्षेत्रों मे दिखाई देना आम बात हो गई है. पछूवादून क्षेत्र के चारों और जगंल होने के कारण कभी कभी जगंल से सांप आबादी क्षेत्रों की और रूख करते हैं. वन विभाग लोगों की सूचना पर लगातार जगंली पशु पक्षियों सहित सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू कर उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रिलीज करता है.
आज कालसी वन प्रभाग के तिमली रैंज के कुल्हाल दोला अनुभाग में गुजर बस्ती से एक अजगर सांप को नाले मे फंसे होने की सूचना मिली. सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों सहित स्नैक कैचर मौके पर पंहुचे. जिसके बाद टीम ने अजगर( बर्मीज पाइथन) का सफल रेस्क्यू किया. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बर्मीज पाइथन को आरक्षित वन क्षेत्र मे सुरक्षित रिलीज किया.
कालसी वन प्रभाग के तिमली रेंज के रैंज अधिकारी पंकज ध्यानी ने बताया दोपहर 2 बजे करीब तिमली रैंज के अंतर्गत कुल्हाल धौला गुर्जर बस्ती से एक अजगर सांप का सफल रेस्क्यू किया गया है. इस अजगर की लम्बाई करीब 14 फीट और वजन करीब 55 किलो 300 ग्राम है. यह अजगर सांप शिड्यूल एक का प्राणी है. तराई क्षेत्र मे नेचुरल पाया जाता है. रेस्क्यू के दौरान स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे. अजगर को आरक्षित वन क्षेत्र में सुरक्षित रिलीज कर दिया गया है. उन्होंने बताया यदि कोई भी वन्य जीव ,सांप घर या आपपास दिखाई दे तो 1926 पर कॉल करें.