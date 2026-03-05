ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र की ज्योतिसर की एसवाईएल नहर में दिखा 14 फुट का मगरमच्छ, मचा हड़कंप, रेस्क्यू की तैयारी शुरू

अफवाह समझी जा रही थी मगरमच्छ की चर्चा: गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि, "पिछले कई दिनों से एसवाईएल नहर में मगरमच्छ दिखाई देने की चर्चा चल रही थी, लेकिन अधिकांश लोग इसे अफवाह मान रहे थे. गुरुवार सुबह मगरमच्छ के स्पष्ट रूप से दिखाई देने के बाद इन चर्चाओं पर विराम लग गया. देखा गया मगरमच्छ लगभग 14 फुट लंबा है और उसका वजन करीब डेढ़ क्विंटल से अधिक आंका जा रहा है, जो किसी के लिए भी खतरा बन सकता है."

कुरुक्षेत्र: जिले के ज्योतिसर क्षेत्र में एसवाईएल नहर के पास गुरुवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब लोगों ने नहर में एक विशाल मगरमच्छ को देखा. करीब 14 फुट लंबे इस मगरमच्छ के दिखाई देने की सूचना मिलते ही आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी जानकारी गोताखोर प्रगट सिंह को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर स्थिति की पुष्टि की और वन्य जीव विभाग को इसकी सूचना दे दी. विभाग की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाएगी.

प्रजनन काल में बाहर निकलना सामान्य: प्रगट सिंह के अनुसार मार्च से अप्रैल के बीच मगरमच्छों का प्रजनन काल होता है. इस दौरान वे अक्सर अपने स्थान से निकलकर आसपास के जलस्रोतों में घूमते हुए दिखाई देते हैं. यही कारण है कि इस समय मगरमच्छों का नहरों या नदियों में नजर आना असामान्य नहीं माना जाता, लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों के पास उनका होना खतरे को बढ़ा देता है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील: गोताखोर प्रगट सिंह ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे फिलहाल नहर के किनारे मछली पकड़ने, नहाने या पशु चराने के लिए न जाएं. उन्होंने चेतावनी दी कि मगरमच्छ के मौजूद होने से किसी भी समय खतरा पैदा हो सकता है. साथ ही उन्होंने कहा कि नहर में उतरकर किसी की जान बचाने या अन्य कार्य करना भी बेहद जोखिम भरा हो सकता है.

जल्द शुरू होगा रेस्क्यू: प्रगट सिंह ने बताया कि, "अब तक विभिन्न स्थानों से 27 मगरमच्छों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा जा चुका है. इससे पहले बचगावां नहर में भी एक मगरमच्छ दिखाई दिया था, जिसे बाद में सफलतापूर्वक पकड़ लिया गया था. वन्य जीव विभाग को सूचना दे दी गई है और विभाग की टीम जल्द ही मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू करेगी. फिलहाल प्रशासन ने इलाके के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है.

