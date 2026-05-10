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BLW में तैयार होते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन; जानें इसकी खासियत और तकनीक

वाराणसी के BLW में तैयार होते हैं अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: PM नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही दो अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई. इस ट्रेन को गरीबों की हाईटेक ट्रेन भी कहा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इंजन वाराणसी में ही तैयार होते हैं? जी हां बनारस लोकोमोटिव वर्कशॉप (BLW) में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन तैयार किए जानते हैं. ETV भारत आपको इसके इंजन की खासियत और इसे तैयार करने की तकनीकी का सफर करा रहा है. BLW के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष में हमने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के 8 इंजन तैयार किए. अब तक कुल 14 इंजन यहां तैयार किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि अमृत भारत ट्रेन का इंजन पुश-पुल तकनीक पर चलता है. इस इंजन की खासियत यह है कि इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, फिर भी इसमें झटके महसूस नहीं होते. बिजली की भी बचत होती है. इसका अत्याधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम ट्रेन को किसी भी गति में तत्काल रोकने में सक्षम है. सबसे खास बात यह है कि एक ही बार में लोको सहित कोच में भी एक ही समय में ब्रेक अप्लाई होता है, जिससे झटके कम लगते हैं. लोको पायलट के लिए भी इसमें आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है. मृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन की खासियत. (Video Credit: ETV Bharat) 6000 हॉर्स पॉवर क्षमता का होता है इंजन: जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इंजन की सिंगल विंड शील्ड है, जिससे कि विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. अन्य इंजन में लोको के लिए डबल विंडो होता है, इसमें सिंगल फ्रेम है. ड्राइवर के लिए 360 डिग्री सीट अरेंजमेंट होता है. इससे ड्राइवर किसी भी दिशा में घूमना चाहे तो घूम सकता है. सारे सिस्टम सामने लगे होते हैं, जिसमें स्पीडोमीटर है, रीजेनरेटिव ब्रेक सिस्टम भी है. इसके साथ ही ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे-बैठे ग्रीन या रेड सिग्नल भेज सकता है. इसके लिए हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है. यह इंजन 6000 हॉर्स पॉवर का है. ऐसा ही एक इंजन कोच के पीछे भी होता है. इससे ट्रेन को 12000 हॉर्स पॉवर की शक्ति मिल जाती है.