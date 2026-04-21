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14 विभूतियों को मिला ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार, सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रही ये सोसाइटी

भुट्टीको संस्था के चेयरमैन ने बताया कि, ठाकुर वेदराम द्वारा भुट्टी विवर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी.

Thakur Ved Ram National Award
ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : April 21, 2026 at 5:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के जिला कल्लू के भुट्टी में मंगलवार को ठाकुर वेदराम की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वाली 14 विभूतियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. वहीं, भुट्टीको संस्था के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी दी गई.

14 विभूतियों को मिला ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार

ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार भुट्टिको कुल्लू के संस्थापक स्व. ठाकुर वेदराम की स्मृति में सहकारिता, साहित्य, कला और भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं. भुट्टीको संस्था के चेयरमैन ठाकुर सत्य प्रकाश ने बताया कि, "ठाकुर वेदराम के द्वारा भुट्टी विवर्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना की गई थी और आज देशभर में 30 से अधिक बड़े शोरूम चल रहे हैं. इसके अलावा 1000 से अधिक बुनकर परिवार भुट्टीको से जुड़े हुए हैं. जो बुनाई के माध्यम से अपनी आजीविका ग्रहण कर रहे हैं."

Thakur Ved Ram National Award
ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार (ETV Bharat)

ठाकुर सत्य प्रकाश ने कहा कि, हर साल राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें कला, साहित्य, लोक संस्कृति, बुनकर, सहकारी सभा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है. इस साल भी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता पुरस्कार श्रीलंका के डब्लू यू हेराथ को दिया गया और सहकारिता का राष्ट्रीय पुरस्कार जयपुर के नागौर के रहने वाले सुभाष चंद्र आर्य को प्रदान किया गया. इसके अलावा बुनकर के क्षेत्र में कुल्लू के रहने वाले विश्वनाथ, जुगत राम, राजू को दिया गया.

भुट्टी में सम्मान समारोह का आयोजन

ठाकुर मोलू राम पहाड़ी भाषा का साहित्य पुरस्कार यतिन पंडित, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राजेंद्र रंजन हमीरपुर और कमला सेनी जालंधर को प्रदान किया गया. इसके अलावा साहित्य का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर गणेश गन्नी और चंद कुल्लुवी पहाड़ी भाषा, कला संस्कृति का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर सविता सहगल को दिया गया.

Thakur Ved Ram National Award
ठाकुर वेदराम राष्ट्रीय पुरस्कार (ETV Bharat)

वहीं, पुरोहित चंद्र शेखर बेबस राष्ट्रीय पुरस्कार शिमला के कुमारसेन के रहने वाले डॉक्टर हेमेंद्र बाली को प्रदान किया गया. ठाकुर सत्य प्रकाश ने बताया कि आज भी बुनकर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संस्था लगातार काम कर रही है और इस संस्था में जो भी कार्य कर रहे हैं. वह सभी बुनकर परिवार से ही संबंध रखते हैं. ऐसे में भुट्टीको के द्वारा बुनकरों के हित में लगातार काम किया जा रहा है और उनकी समस्या को सरकार के समक्ष भी रखा जा रहा है.

बुनकर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जूगत राम ने बताया कि, "भुट्टीको संस्था के द्वारा जो यह सम्मान दिया गया है उसे हमेशा याद रखेंगे. क्योंकि आज देश भर में बुनकरों की हालत काफी खराब है. आज देश भर में बुनकरों की संख्या करीब 35 लाख ही रह गई है ऐसे में लोग अब इस काम को छोड़ रहे हैं. लेकिन भुट्टीको संस्था के द्वारा लगातार बुनकरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है. ताकि पहाड़ की पुरानी संस्कृति तथा विरासत को बचाया जा सके."

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Last Updated : April 21, 2026 at 5:33 PM IST

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