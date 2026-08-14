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उन्नाव पंचायत चुनाव में मतपेटियां लूटने के मामले में 14 दोषी, गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

16 साल बाद गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने फैसला सुनाया है, अर्थदंड भी लगाया.

14 convicted in Unnao ballot box looting case during panchayat elections
उन्नाव पंचायत चुनाव में मतपेटियां लूटने के मामले में 14 दोषी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 10:31 AM IST

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उन्नाव: उन्नाव में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वर्ष 2010 के दौरान आसीवन थाना क्षेत्र के कायमपुर निबरवारा प्राथमिक विद्यालय स्थित बूथ संख्या 162 और 163 से मतपेटियां लूटने के चर्चित मामले में करीब 16 साल बाद गैंगस्टर एक्ट न्यायालय ने फैसला सुनाया है. न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यादव ने मामले में 14 आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. मुकदमे की सुनवाई के दौरान दो आरोपितों की मौत हो चुकी है.

मतदान के दौरान लूट ली गई थीं मतपेटियां
वर्ष 2010 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान आसीवन थाना क्षेत्र के कायमपुर निबरवारा प्राथमिक विद्यालय में मतदान चल रहा था. यहां बूथ संख्या 162 और 163 बनाए गए थे. मतदान के बीच कुछ लोग बूथ पर पहुंच गए और हंगामा करते हुए मतपेटियां लूट ले गए. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया था. मामले को लेकर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की.


पुलिस ने मामले में राकेश उर्फ छोटा, रामाश्रय, रामकिशोर, सरोज, यदुरेश, चंद्रभूषण, दिनेश पाल, मानसिंह, बबलू पाल, सुरेश, दिनेश सिंह, रानू सिंह, राजेंद्र सिंह समेत 14 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था. हालांकि बाद में सभी आरोपित न्यायालय से जमानत पर रिहा हो गए थे.

लंबे समय तक चली मुकदमे की सुनवाई
गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था. मामले की सुनवाई के दौरान दो आरोपित सर्वजीत और शिवदत्त की मृत्यु हो गई. इसके बाद शेष आरोपितों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी रही. गुरुवार को मामले में अंतिम सुनवाई पूरी हुई.


अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अलंकार त्रिवेदी और विश्वास त्रिपाठी ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किए. अभियोजन ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने का प्रयास किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें रखी गईं.

साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मुकदमे में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने 14 आरोपितों को दोषी माना. न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यादव ने सभी दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया.


करीब डेढ़ दशक पुराने इस मामले में फैसला आने के बाद न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही. पुलिसकर्मियों की तैनाती के बीच दोषियों को न्यायालय से संबंधित प्रक्रिया पूरी कराई गई. पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र से मतपेटियां लूटे जाने की घटना उस समय क्षेत्र में काफी चर्चित रही थी. विशेष लोक अभियोजक विश्वास त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद निर्णय लिया है जिसमें 14 लोगों को सजा सुनाई गई है.

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