ब्यूटी और सेहत के लिए अमृत है यह पौधा, लेकिन गलती से खा लिया तो जा सकती है जान

इससे पहले सतना जिले के मझगवां इलाके में रतनजोत के फल खाने से चार मासूम बच्चे बीमार हो गए थे. उसके कुछ समय पहले सागर के ही नरयावली तहसील के लुहारी गांव में एक दर्जन से ज्यादा बच्चों ने रतनजोत का बीज खा लिया था जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गयी थी. इसके अलावा दमोह और नरसिंहपुर में इससे बच्चों के उल्टियां होने की खबरें आई थीं. रतनजोत खाने से बच्चों के बीमार होने की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं. आइए जानते हैं रजतनोज क्या है और इंसानों के लिए किस तरह फायदेमंद और नुकसान देह है.

मध्य प्रदेश में रतनजोत खाने से बच्चों के बीमार होने की सामने आई हैं कई घटनाएं

कुछ बच्चों को ज्यादा उल्टी होने की वजह से सागर रेफर किया गया. फिलहाल सभी बच्चों की स्थिति नियंत्रण में है. बच्चों की देखरेख के लिए शिक्षकों की एक टीम भी अस्पताल में ही रुकी हुई है.

सागर: जैसीनगर विकासखंड के करैया गांव में शुक्रवार को रतनजोत के बीज खाने से 14 बच्चे बीमार हो गए, उनको उल्टियां होने लगी. बच्चों के रतनजोत के बीज खाने से तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही एसडीएम रोहित वर्मा मौके पर पहुँचे और सभी बच्चों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसीनगर पहुंचाया गया.

दक्षिण यूरोपीय सहित दुनिया के कई इलाकों में डाई के रूप में किया जाता है रजतनजोत का इस्तेमाल

रतनजोत या जट्रोफा एक औषधीय पौधा है. रतनजोत की जड़ों का उपयोग दवाओं के साथ-साथ रंगों और सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी होता है. इसे रंग-ए-बादशाह भी कहा जाता है. इसके फूल नीले रंग और जड़ें गहरे लाल और काले रंग की होती हैं. इसका इस्तेमाल अटलांटिक महासागर और मेडिटेरियन सागर से जुड़े हुए दक्षिण यूरोपीय इलाकों में डाई के रूप में किया जाता है. इसकी जड़ों से निकलने वाला पदार्थ एल्कोहॉल, इथर (Ether) और तेलों में घुलनशील है, जबकि यह पानी में नहीं घुलता है. इसका इस्तेमाल वाइन और एल्कोहॉल को रंग देने के लिए किया जाता है. साथ ही वेजिटेबल ऑयल्स में भी इसका इस्तेमाल होता है.

रंग-ए-बादशाह माना जाता है रतनजोत (ETV Bharat)

एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण है भरपूर

आयुर्वेद में रतनजोत का उपयोग सौंदर्य और सेहत, दोनों को निखारने के लिए किया जाता है. रतनजोत में एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-वायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं. इसके साथ ही इसमें नेफ्थोक्विनोन, फ्लेवोनोइड्स, अल्केनिन और शिकोनिन जैसे रसायन भी पाए जाते हैं. जो त्वचा, बालों, अनिद्रा और तनाव जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं.

फायदे के साथ ही रतनजोत का गलत तरीके से इस्तेमाल के हैं कई नुकसान

रतनजोत के नुकसान में गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान नुकसान, अधिक सेवन से लिवर फेलियर और हृदय रोग, फेफड़ों की विषाक्तता, त्वचा में एलर्जी और कुछ दवाओं के साथ प्रतिक्रिया शामिल हैं. इसके तेल को खाने योग्य नहीं माना जाता है और इसके फल या पत्तों को सीधे सेवन नहीं करना चाहिए. रतनजोत में हेपाटोटोक्सिक पयेरोलिजाइडीन एल्कालॉयड्स (पीए) कैमिकल्स होते हैं. यह कैमिकल्स लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं. साथ ही मौजूदा लीवर की बीमारी को और गंभीर रूप दे सकते हैं.

