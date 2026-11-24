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देव दीपावली पर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा, आंध्र प्रदेश के रहने वाले 14 आरोपी गिरफ्तार

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वाराणसी : देव दीपावली के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. टीम ने गिरोह के कुल 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन और पर्यटकों से चोरी किए गए करीब 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.

एसीपी शुभम जैन ने बताया कि देव दीपावली के मद्देनजर काशी में देश-विदेश से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है. इसी भीड़ का लाभ उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश से गिरोह के सदस्य वाराणसी पहुंचे थे.