देव दीपावली पर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का खुलासा, आंध्र प्रदेश के रहने वाले 14 आरोपी गिरफ्तार
एसीपी शुभम जैन ने बताया कि आरोपी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश से वाराणसी पहुंचे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 4:16 PM IST
वाराणसी : देव दीपावली के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. टीम ने गिरोह के कुल 14 सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन और पर्यटकों से चोरी किए गए करीब 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.
एसीपी शुभम जैन ने बताया कि देव दीपावली के मद्देनजर काशी में देश-विदेश से पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट रही है. इसी भीड़ का लाभ उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के उद्देश्य से आंध्र प्रदेश से गिरोह के सदस्य वाराणसी पहुंचे थे.
उन्होंने कहा कि गिरोह के सदस्य सिगरा थाना क्षेत्र की चौकी अंतर्गत एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे. पुलिस को गिरोह की गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद घेराबंदी कर छापेमारी की गई और सभी 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में 10 महिलाएं और चार पुरुष शामिल हैं. सभी आरोपी आंध्र प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं. पुलिस की कार्रवाई में गिरोह के सरगना समेत अन्य सदस्यों को पकड़ा गया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के दो मोबाइल फोन और पर्यटकों से चोरी किए गए करीब 57 हजार रुपये नकद बरामद किए हैं.
गिरफ्तार गिरोह के सदस्यों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, गिरोह के सदस्यों के खिलाफ वर्ष 2019, 2020 और 2021 में आंध्र प्रदेश के विभिन्न थानों और रेलवे पुलिस इकाइयों में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं. राजमुंदरी, चिराला और टंगुटुर समेत विभिन्न स्थानों पर दर्ज मुकदमों में चोरी की धाराएं शामिल हैं. इससे गिरोह की गतिविधियां पहले भी अलग-अलग क्षेत्रों में होने की जानकारी सामने आई है.
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