ETV Bharat / state

झुंझुनू में 13वीं राजपूताना राइफल्स ने किया वीरांगनाओं का सम्मान, जानिए हर साल आयोजन क्यों

झुंझुनू : 13वीं राजपूताना राइफल्स बटालियन के जवानों की शहादत को नमन किया गया. अशोक चक्र प्राप्त बटालियन के पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और स्थानीय लोगों ने शहीद वेदी पर पुष्प चक्र चढ़ाए. इसके बाद सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह रखा गया. इसमें शहीद की वीरांगनाएं सम्मानित की गई. सेवानिवृत्त सैनिकों ने अपनी समस्याएं और उनके समाधान पर चर्चा की. पूर्व सैनिकों ने बताया कि समाज के सहयोग और प्रशासनिक संवेदनशीलता से समस्याओं का समाधान संभव है.

ऑनरेरी कप्तान महेंद्र सिंह सेना मेडल ने बताया कि हमारी 13वीं राजपूताना राइफल्स बटालियन ने महत्वपूर्ण तालीखली पर कब्जा किया. इसमें हमारे 24 जवान शहीद हुऎ थे. दुश्मन के 150 जवानों को मौत के घाट उतारा. तेलीखली विजय दिवस पर हर साल शहीद सम्मान समारोह मनाते हैं. यह दिन हमारी विजय गाथा सुनाता है.