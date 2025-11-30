ETV Bharat / state

झुंझुनू में 13वीं राजपूताना राइफल्स ने किया वीरांगनाओं का सम्मान, जानिए हर साल आयोजन क्यों

बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और लोगों ने शहीद वेदी पर पुष्प चक्र चढ़ाए.

Former soldiers remember their martyred comrades
पूर्व सैनिकों ने किया शहीद साथियों को याद (ETV Bharat Jhunjhunu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 30, 2025 at 2:52 PM IST

1 Min Read
झुंझुनू : 13वीं राजपूताना राइफल्स बटालियन के जवानों की शहादत को नमन किया गया. अशोक चक्र प्राप्त बटालियन के पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, वीरांगनाएं और स्थानीय लोगों ने शहीद वेदी पर पुष्प चक्र चढ़ाए. इसके बाद सामुदायिक भवन में सम्मान समारोह रखा गया. इसमें शहीद की वीरांगनाएं सम्मानित की गई. सेवानिवृत्त सैनिकों ने अपनी समस्याएं और उनके समाधान पर चर्चा की. पूर्व सैनिकों ने बताया कि समाज के सहयोग और प्रशासनिक संवेदनशीलता से समस्याओं का समाधान संभव है.

ऑनरेरी कप्तान महेंद्र सिंह सेना मेडल ने बताया कि हमारी 13वीं राजपूताना राइफल्स बटालियन ने महत्वपूर्ण तालीखली पर कब्जा किया. इसमें हमारे 24 जवान शहीद हुऎ थे. दुश्मन के 150 जवानों को मौत के घाट उतारा. तेलीखली विजय दिवस पर हर साल शहीद सम्मान समारोह मनाते हैं. यह दिन हमारी विजय गाथा सुनाता है.

सम्मान समारोह में बोले... (ETV Bharat Jhunjhunu)

ऑनरेरी कप्तान महेंद्र सिंह ने बताया कि बटालियन की ओर से सम्मान समारोह कभी हरियाणा तो कभी राजस्थान या उत्तरप्रदेश में कराते हैं. वीरांगना परमेश्वरी देवी ने बताया कि 13वीं राजपूत राइफल्स बटालियन में हर वर्ष मुझे बुलाकर सम्मानित किया जाता है. इससे मुझे आज भी ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे साथ हैं.यह हमारे लिए गर्व का विषय है.

HONORING THE BRAVE WOMEN
13TH RAJPUTANA RIFLES
अशोक चक्र प्राप्त बटालियन
तेलीखली विजय दिवस
MARTYRS HONORED IN JHUNJHUNU

