ETV Bharat / state

सिरसा में 139353 उपभोक्ता डिफाल्टर घोषित, 106 करोड़ का बकाया, सरकारी विभाग भी पीछे नहीं

सिरसा में आम बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में सरकारी विभाग डिफाल्टर हैं, जिन पर करोड़ों की राशि बकाया है.

ELECTRICITY OUTSTANDING BILLS
सिरसा में 106 करोड़ का बिजली बिल बकाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2026 at 4:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरसाः बिजली सप्लाई लेने के बाद बिल अदा न करने वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है. जिले में एक लाख 39 हजार 353 उपभोक्ताओं को निगम ने डिफाल्टर घोषित किया है. जिनपर 106 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. निगम ने अब बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे.

सिरसा में 4 लाख बिजली उपभोक्ताः जिले में करीब चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 32 हजार 621 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे गए हैं जिनका 52 करोड़ 83 लाख का बिल पेंडिंग था. बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता आशुतोष कुमार पांचाल ने बताया कि "600 उपभोक्ताओं से बिल की पेमेंट की रिकवरी हो चुकी है. लगातार महकमा अपनी रिकवरी कर रहा है. बिजली निगम अब डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है."

बिजली निगम के एसई आशुतोष कुमार (ETV Bharat)

सरकारी विभागों पर नरमी, प्राइवेट पर सख्तीः डिफॉल्टरों की लिस्ट में केवल प्राइवेट लोग ही शामिल नहीं है बल्कि सरकारी महकमे भी शामिल है, जिनपर भी करोड़ों रुपए का बिल काफी समय से पेंडिंग है. हालांकि बिजली महकमा सरकारी दफ्तरों से बिल की रिकवरी के लिए नरम स्वभाव ही दिखा रहा है जबकि प्राइवेट उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द बिल नहीं भरने की सूरत में कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दे रहा है.

बिजली उपभोक्ता एक नजर में
1जिले में कुल उपभोक्ता4 लाख
2डिफाल्टर उपभोक्ता139353
3कुल बकाया राशि106 करोड़
4डिफाल्टर सरकारी विभाग 1268
5सरकारी विभागों के पास बकाया राशि26 करोड़
आंकड़े-31.08.2026 तक

सरकारी महकमों में 1268 उपभोक्ता डिफॉल्टर: बिजली निगम के एसई आशुतोष कुमार ने बताया कि "सरकारी महकमों में 1268 उपभोक्ता ऐसे हैं जो डिफॉल्टर हो चुके है जिनका 26 करोड़ का बिल बकाया है. चेतावनी और नोटिस देने के बाद भी उपभोक्ताओं की तरफ से बिजली बिल अदा नहीं किया गया है. निगम के आंकड़ों के मुताबिक, केवल आम उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग भी बिजली बिल चुकाने में पीछे हैं."

प्राइवेट बकायेदारों की इसी हफ्ते से कटेगा कनेक्शनः बिजली बिल की रिकवरी को लेकर निगम की तरफ से अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. निगम अधिकारियों का कहना है कि "उपभोक्ताओं से भी बार-बार बिजली बिल अदा करने के लिए अपील की जा रही थी लेकिन उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरा है. निगम के अधिकारी ने साफ तौर पर प्राइवेट बकायेदार उपभोक्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि अगर जल्द बिल नहीं भरा गया तो इस हफ्ते से ही कनेक्शन काटने शुरू कर देंगे."

सरकारी विभागों पर अबतक 26 करोड़ का बकायाः इसके साथ ही महकमे ने आम उपभोक्ताओं से अपील भी है कि अगर आप नियमित तौर पर बिल भरते हैं तो सरकार की और से ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में 5 प्रतिशत विशेष छूट भी दी जाती है. सरकारी विभाग के अधिकारियों को बिजली बिल अदा करने के लिए निगम कई बार नोटिस जारी कर चुका है. लेकिन विभागों की कनेक्शनों पर 26 करोड़ का अभी बकाया है. लेकिन उक्त विभाग की तरफ से बिल अभी तक अदा नहीं किया गया है.

बिजली बिलः सरकारी विभाग में बड़े बकायेदार
क्रम संख्यासरकारी विभाग बकाया राशि (लाख में)
1सिंचाई 95.20
2जन स्वास्थ्य 815.43
3पंचायत 5.81
4HUDA / HSVP 5.51
5पुलिस 33.40
6शिक्षा 70.00
7स्वास्थ्य विभाग 10.33
8मार्केट कमेटी 8.45
9BDPO 0.74
10ज़िला प्रशासन 1487.47
11रोडवेज 6.55
12खेल 1.26
13अदालतें 20.74
14महिला एवं बाल विभाग 6.44
15PWD B&R 9.01
16सहकारी समिति 1.16
17नहर लाइनिंग 5.94
18हैफेड1.94
19रेलवे 6.33
20वन विभाग 4.21
21पशु चिकित्सा अस्पताल 1.9022
22टेलीफोन एक्सचेंज 0.3223
23पशुपालन 1.3124
24बैंक 20.7525
25बीएसएनएल 0.1126
26डी-वॉटरिंग 4.4527
27बागवानी 3.1028
28डाकघर 0.0629
29मत्स्य पालन 0.0130
30तहसील कार्यालय 1.7831
31आंगनवाड़ी 2.1832
32BWS 12.0633
33रोजगार कार्यालय 0.0434
34दुग्ध संयंत्र 0.0135
35परिवहन 0.87
आंकड़े-31.08.2026 तक
ये भी पढ़ें-पानीपत में बड़े बकायेदारों की संपत्ति होगी कुर्क, जानें कितने बिजली उपभोक्तओं के खिलाफ कार्रवाई हुई शुरू

TAGGED:

ELECTRICITY DEFAULTER
बिजली बिल बकाया
ELECTRICITY BILL DEFAULTERS
बिजली बिल
ELECTRICITY OUTSTANDING BILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.