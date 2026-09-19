सिरसा में 139353 उपभोक्ता डिफाल्टर घोषित, 106 करोड़ का बकाया, सरकारी विभाग भी पीछे नहीं
सिरसा में आम बिजली उपभोक्ताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में सरकारी विभाग डिफाल्टर हैं, जिन पर करोड़ों की राशि बकाया है.
Published : September 19, 2026 at 4:12 PM IST
सिरसाः बिजली सप्लाई लेने के बाद बिल अदा न करने वाले उपभोक्ताओं की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है. जिले में एक लाख 39 हजार 353 उपभोक्ताओं को निगम ने डिफाल्टर घोषित किया है. जिनपर 106 करोड़ का बिजली बिल बकाया है. निगम ने अब बकाया राशि की वसूली के लिए सख्त अभियान शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे.
सिरसा में 4 लाख बिजली उपभोक्ताः जिले में करीब चार लाख बिजली उपभोक्ता हैं. 32 हजार 621 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन भी काटे गए हैं जिनका 52 करोड़ 83 लाख का बिल पेंडिंग था. बिजली निगम के अधीक्षण अभियंता आशुतोष कुमार पांचाल ने बताया कि "600 उपभोक्ताओं से बिल की पेमेंट की रिकवरी हो चुकी है. लगातार महकमा अपनी रिकवरी कर रहा है. बिजली निगम अब डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है."
सरकारी विभागों पर नरमी, प्राइवेट पर सख्तीः डिफॉल्टरों की लिस्ट में केवल प्राइवेट लोग ही शामिल नहीं है बल्कि सरकारी महकमे भी शामिल है, जिनपर भी करोड़ों रुपए का बिल काफी समय से पेंडिंग है. हालांकि बिजली महकमा सरकारी दफ्तरों से बिल की रिकवरी के लिए नरम स्वभाव ही दिखा रहा है जबकि प्राइवेट उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द बिल नहीं भरने की सूरत में कनेक्शन काटने की चेतावनी भी दे रहा है.
|बिजली उपभोक्ता एक नजर में
|1
|जिले में कुल उपभोक्ता
|4 लाख
|2
|डिफाल्टर उपभोक्ता
|139353
|3
|कुल बकाया राशि
|106 करोड़
|4
|डिफाल्टर सरकारी विभाग
|1268
|5
|सरकारी विभागों के पास बकाया राशि
|26 करोड़
|आंकड़े-31.08.2026 तक
सरकारी महकमों में 1268 उपभोक्ता डिफॉल्टर: बिजली निगम के एसई आशुतोष कुमार ने बताया कि "सरकारी महकमों में 1268 उपभोक्ता ऐसे हैं जो डिफॉल्टर हो चुके है जिनका 26 करोड़ का बिल बकाया है. चेतावनी और नोटिस देने के बाद भी उपभोक्ताओं की तरफ से बिजली बिल अदा नहीं किया गया है. निगम के आंकड़ों के मुताबिक, केवल आम उपभोक्ता ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग भी बिजली बिल चुकाने में पीछे हैं."
प्राइवेट बकायेदारों की इसी हफ्ते से कटेगा कनेक्शनः बिजली बिल की रिकवरी को लेकर निगम की तरफ से अब बड़े स्तर पर अभियान चलाया जाएगा. निगम अधिकारियों का कहना है कि "उपभोक्ताओं से भी बार-बार बिजली बिल अदा करने के लिए अपील की जा रही थी लेकिन उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरा है. निगम के अधिकारी ने साफ तौर पर प्राइवेट बकायेदार उपभोक्ताओं को सख्त चेतावनी दी है कि अगर जल्द बिल नहीं भरा गया तो इस हफ्ते से ही कनेक्शन काटने शुरू कर देंगे."
सरकारी विभागों पर अबतक 26 करोड़ का बकायाः इसके साथ ही महकमे ने आम उपभोक्ताओं से अपील भी है कि अगर आप नियमित तौर पर बिल भरते हैं तो सरकार की और से ऐसे उपभोक्ताओं को बिल में 5 प्रतिशत विशेष छूट भी दी जाती है. सरकारी विभाग के अधिकारियों को बिजली बिल अदा करने के लिए निगम कई बार नोटिस जारी कर चुका है. लेकिन विभागों की कनेक्शनों पर 26 करोड़ का अभी बकाया है. लेकिन उक्त विभाग की तरफ से बिल अभी तक अदा नहीं किया गया है.
|बिजली बिलः सरकारी विभाग में बड़े बकायेदार
|क्रम संख्या
|सरकारी विभाग
|बकाया राशि (लाख में)
|1
|सिंचाई
|95.20
|2
|जन स्वास्थ्य
|815.43
|3
|पंचायत
|5.81
|4
|HUDA / HSVP
|5.51
|5
|पुलिस
|33.40
|6
|शिक्षा
|70.00
|7
|स्वास्थ्य विभाग
|10.33
|8
|मार्केट कमेटी
|8.45
|9
|BDPO
|0.74
|10
|ज़िला प्रशासन
|1487.47
|11
|रोडवेज
|6.55
|12
|खेल
|1.26
|13
|अदालतें
|20.74
|14
|महिला एवं बाल विभाग
|6.44
|15
|PWD B&R
|9.01
|16
|सहकारी समिति
|1.16
|17
|नहर लाइनिंग
|5.94
|18
|हैफेड
|1.94
|19
|रेलवे
|6.33
|20
|वन विभाग
|4.21
|21
|पशु चिकित्सा अस्पताल
|1.9022
|22
|टेलीफोन एक्सचेंज
|0.3223
|23
|पशुपालन
|1.3124
|24
|बैंक
|20.7525
|25
|बीएसएनएल
|0.1126
|26
|डी-वॉटरिंग
|4.4527
|27
|बागवानी
|3.1028
|28
|डाकघर
|0.0629
|29
|मत्स्य पालन
|0.0130
|30
|तहसील कार्यालय
|1.7831
|31
|आंगनवाड़ी
|2.1832
|32
|BWS
|12.0633
|33
|रोजगार कार्यालय
|0.0434
|34
|दुग्ध संयंत्र
|0.0135
|35
|परिवहन
|0.87
|आंकड़े-31.08.2026 तक