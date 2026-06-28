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135वें संस्करण में PM Modi ने देशवासियों से की मन की बात, रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने देखा कार्यक्रम

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सुनी गई 'मन की बात' ( Etv Bharat )