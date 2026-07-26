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रांची में 135वें डूरंड कप का होगा आगाज, उद्घाटन मुकाबले का इंतजार, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज रविवार को रांची में हो रहा है.

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डूरंड कप के शुरू होने से पहले तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 26, 2026 at 1:40 PM IST

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रांची: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का आगाज हो रहा है. 16 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के कुछ मैचों की मेजबानी पहली बार राजधानी रांची कर रहा है. उद्घाटन मुकाबले से पहले शहर में उत्साह चरम पर है. मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम पूरी तरह तैयार है जबकि आसपास के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

उद्घाटन मैच में जमशेदपुर एफसी और श्रीलंका सेना के बीच मुकाबला

रविवार शाम पांच बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची चरण के उद्घाटन मुकाबले की औपचारिक शुभारंभ करेंगे. उद्घाटन मैच ग्रुप-सी के तहत जमशेदपुर एफसी और श्रीलंका की सेना की टीम डिफेंडर एफसी के बीच खेला जाएगा. मैच से पहले दोपहर 3:50 बजे से 4:50 बजे तक एक घंटे का भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें झारखंड की समृद्ध लोक और जनजातीय संस्कृति की रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी.

26 जुलाई से 135वें डूरंड कप का आगाज (Etv Bharat)

सांस्कृतिक कार्यक्रम की लगातार रिहर्सल

डूरंड कप का आयोजन भारतीय सेना के तत्वावधान में किया जा रहा है. उद्घाटन समारोह को लेकर सेना के जवान पिछले कई दिनों से सांस्कृतिक कार्यक्रम की लगातार रिहर्सल कर रहे हैं. कलाकारों और तकनीकी टीम ने भी अंतिम तैयारियां पूरी कर ली है, ताकि उद्घाटन समारोह यादगार बन सके.

सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी

उधर, आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है. मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और उसके आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है. उद्घाटन समारोह और मैच से पहले पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग का दौर जारी है. स्टेडियम के प्रवेश द्वारों पर कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है जबकि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है.

सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी

आयोजन समिति के अनुसार मैदान, दर्शक दीर्घा, खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम, मीडिया सेंटर, वीआईपी गैलरी, पार्किंग, चिकित्सा सुविधा और अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं. खिलाड़ियों और अधिकारियों के आवागमन के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं.

रांची को मिली पहली बार डूरंड कप की मेजबानी

रांची में पहली बार डूरंड कप की मेजबानी को लेकर फुटबॉल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़ी संख्या में दर्शकों के स्टेडियम पहुंचने की उम्मीद है. राज्य सरकार, जिला प्रशासन और भारतीय सेना इस आयोजन को सफल बनाने में जुटी है. आयोजन से झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है.

फुटबॉल प्रेमियों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं

26 जुलाई से 16 अगस्त तक चलने वाले डूरंड कप के दौरान रांची में कई अहम मुकाबले खेले जाएंगे. फुटबॉल प्रेमियों को देश के शीर्ष क्लबों के साथ विदेशी टीम का खेल भी देखने का अवसर मिलेगा. ऐसे में राजधानी रांची अगले तीन सप्ताह तक फुटबॉल के रंग में सराबोर रहेगी और खेल प्रेमियों के लिए यह आयोजन किसी उत्सव से कम नहीं होगा.

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