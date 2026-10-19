कोटा दशहरे मेले में मीका, जस्सी व बब्बल करेंगे परफॉर्म...हरिओम और सत्यनारायण की गूंजेगी कविताएं
20 अक्टूबर को रावण दहन के बाद शुरू होगा 15 दिवसीय मेला. 5 नवंबर को आतिशबाजी के साथ होगा समापन.
Published : October 19, 2026 at 7:14 PM IST
कोटा: 133वें राष्ट्रीय दशहरा मेला 20 अक्टूबर से शुरू होगा. मंगलवार को रावण दहन के बाद 15 दिन मेला चलेगा. मेले में कवि सम्मेलन में हरिओम पवार एवं सत्यनारायण सत्तन समेत कई नामी काव्य पाठ करेंगे, जबकि सिने संध्या में मीका सिंह प्रस्तुति देंगे. इसी तरह पंजाबी नाइट में जस्सी गिल और बब्बल राय आएंगे.
महापौर अनुसुइया गोस्वामी ने शनिवार को मीडिया को बताया कि 27 अक्टूबर को कवि सम्मेलन में जगदीश सोलंकी, शशिकांत यादव, अंजुम रहबर, कविता तिवारीज़ चेतन चर्चित, विनीत चौहान, विष्णु सक्सेना एवं सुंदर कटारिया भी आएंगे. 3 नवंबर को पंजाबी नाइट और 4 नवंबर को सिने संध्या होगी. 5 नवंबर को आतिशबाजी के साथ मेला संपन्न होगा.
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गढ़ पैलेस से आएगी भगवान की सवारी: उप महापौर विवेक राजवंशी ने बताया, राजसी ठाठ बाट के साथ भगवान लक्ष्मी नारायणजी की सवारी गढ़ पैलेस से आएगी. इसमें पूर्व महाराव इज्यराज सिंह और पूर्व महाराज कुमार जयदेव सिंह समेत अन्य ठिकानेदार आएंगे. मेले के रावण दहन के दिन मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला होंगे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक शांति धारीवाल, संदीप शर्मा एवं कल्पना देवी भी अतिथि रहेंगी.
गायक सुरेश वाडेकर की प्रस्तुति 24 को: मेला अधिकारी और नगर निगम कमिश्नर ओमप्रकाश मेहरा ने बताया कि सिंधी कार्यक्रम में 22 अक्टूबर को रॉकस्टार नील प्रस्तुति देंगे. 24 अक्टूबर को एक शाम शहीदों के नाम में कलाकार सुरेश वाडेकर देशभक्ति गीत गाएंगे. 25 अक्टूबर को भजन संध्या में तृप्ति शाक्या और 26 अक्टूबर को 'लाइक माइंडेड ग्रुप एक शाम पुराने गीतों के नाम होगा'. इस बार 12 करोड़ के आसपास मेले का बजट है. सिने संध्या में 85 लाख रुपए के आसपास का बजट है.
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रामायण गैलरी होगी आकर्षण का केंद्र : मेहरा ने बताया कि स्थायी 553 दुकानों में से 525 अलॉट कर दी. शेष का आवंटन जारी है. अस्थायी कच्ची दुकानों की रसीद कटना शुरू हो गया. मेले में इस बार रामायण गैलरी अलग से बनाई है. इसे डॉल्फिन पार्क में प्रवेश करते लोग देख सकेंगे. पहली बार म्यूजिक फाउंटेन और जलपरी भी मेले में लगाई जाएगी. यह म्यूजिकल फाउंटेन 100 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा है.
लेजर एवं ड्रोन शो: कमिश्नर ने बताया कि मेले में 30 अक्टूबर और एक नवंबर को लेजर शो तो 3 नवंबर को ड्रोन शो होगा. इस बार भी मेले का बीमा कराया है. झूला संचालकों से अलग से बीमा कराने को कहा. सीसीटीवी कैमरे ज्यादा ऊंचाई पर लगाए हैं. पुलिस की द्रोण यूनिट भी कार्यरत रहेगी. मेले में आठ जगह पार्किंग रहेगी. इस बार किशोरपुरा थाने के सामने नल नील और नीलकंठ द्वार नए खोले हैं. इससे आमजन की एंट्री रहेगी. रावण दहन के दिन सारे गेट खुलेंगे, अन्य दिन कुछ गेटों से एंट्री और एग्जिट होगी.
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