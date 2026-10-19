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कोटा दशहरे मेले में मीका, जस्सी व बब्बल करेंगे परफॉर्म...हरिओम और सत्यनारायण की गूंजेगी कविताएं

दशहरे मेले की जानकारी देतीं महापौर एवं उप महापौर ( ETV Bharat Kota )

कोटा: 133वें राष्ट्रीय दशहरा मेला 20 अक्टूबर से शुरू होगा. मंगलवार को रावण दहन के बाद 15 दिन मेला चलेगा. मेले में कवि सम्मेलन में हरिओम पवार एवं सत्यनारायण सत्तन समेत कई नामी काव्य पाठ करेंगे, जबकि सिने संध्या में मीका सिंह प्रस्तुति देंगे. इसी तरह पंजाबी नाइट में जस्सी गिल और बब्बल राय आएंगे.