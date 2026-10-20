कोटा: परंपराओं के संगम के साथ रावण दहन, 105 फीट ऊंचे रावण का अहंकार 5 मिनट में स्वाहा
दरीखाने में भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा–अर्चना की गई. शाम को गढ़ पैलेस से भगवान लक्ष्मीनारायण की सवारी निकाली गई.
Published : October 20, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 9:18 PM IST
कोटा: 133वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का आगाज रावण दहन के साथ अपनी रियासतकालीन परंपराओं के अनुसार हुआ. इस दौरान हाड़ौती की संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला. मेला परिसर स्थित विजयश्री रंगमंच पर 105 फीट ऊंचा रावण खड़ा किया गया था, जबकि कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले 72-72 फीट के थे. इन तीनों का दहन 13 मिनट में हुआ. मेले में रावण दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में शहरवासी व ग्रामीण पहुंचे. विदेशी पर्यटक भी रावण दहन देखने के लिए आए थे. रावण अहंकार की भाषा बोलकर अट्टहास कर रहा था. वह तलवार उठाकर अपने दम को दिखा रहा था, गर्दन हिला रहा था और अपनी पलकों को झपकाकर सारा नजारा देख रहा था. लेकिन उसका यह अहंकार कुछ समय तक ही रहा. तीर चलने के 13 मिनट में ही रावण और उसका कुनबा जलकर खाक हो गया.
रावण दहन रात 8:26 बजे शुरू हुआ. इससे पहले आतिशबाजी कर माहौल बनाया गया. इस दौरान मैदान में मौजूद लोगों की नजरें आसमान की तरफ ही रहीं. कुंभकरण और मेघनाथ को जलने में चार-चार मिनट लगे, जबकि रावण के पुतले को जलने में 5 मिनट का समय लगा. रात 8:26 बजे कुंभकरण का दहन शुरू हुआ. इसके बाद 8:30 बजे मेघनाथ का दहन शुरू हुआ. दोनों पुतले पहले तलवार के हिस्से से जलना शुरू हुए, फिर उनके सिर से आतिशबाजी निकली. इसके बाद हाथ की चकरी जलने लगी. वहीं, 8:34 बजे रावण का रिमोट से क्रमवार जलना शुरू हुआ. वह तब भी गर्दन हिला रहा था. बाद में उसके सिर से आतिशबाजी निकली, हाथ की चकरी से भी पटाखे छूटने लगे और तलवार भी धूं-धूं कर जलने लगी. इसके बाद नाभि में चकरी चली और सिर से भी लगातार पटाखे फटने लगे. उसके 10 सिरों से भी आतिशबाजी निकलने लगी. बाद में कवच के पास आग लगी, चेहरे ने पूरी आग पकड़ ली, फिर पूरा शरीर आग की लपटों में घिर गया और करीब 5 मिनट में वह पूरा जल गया. इस बार पुतला अन्य वर्षों की अपेक्षा पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से जला. रावण दहन के तुरंत बाद भव्य आतिशबाजी भी उसके पीछे स्थित श्री राम रंगमंच से शुरू हो गई थी. रावण दहन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा व कल्पना देवी भी बतौर अतिथि मौजूद रहे.
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महाराव ने किया ज्वारा पूजन: भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी गढ़ पैलेस से शाम को 6:30 बजे रवाना हुई, जिसे दशहरा मैदान पहुंचने में डेढ़ घंटे का समय लगा. यह सवारी करीब 8 बजे विजयश्री रंगमंच पहुंची. यहाँ रियासतकालीन परंपराओं के तहत रीति-रिवाज निभाए गए. मैदान पर विधि-विधान के साथ ज्वारा पूजन और माता सीता जी के पाने का पूजन किया गया. इसके बाद पूर्व महाराव इज्यराज सिंह ने नाभि कलश पर तीर चलाकर अमृत कलश को फोड़ा, जिसके तत्काल बाद बुराई के प्रतीक रावण का दहन शुरू हुआ.
दशहरा महोत्सव की शुरुआत गढ़ पैलेस से होने वाले पारंपरिक दरीखाने की रस्म से हुई. जिसमें हाड़ौती क्षेत्र के पूर्व ठिकानों के प्रतिनिधि अपनी पारंपरिक और राजसी वेशभूषा में पहुंचे. सभी लोगों ने कोटा के पूर्व महाराव व पूर्व सांसद इज्यराज सिंह और उनके पुत्र पूर्व महाराज कुमार जयदेव सिंह से दशहरे का अभिनंदन किया. दरीखाने में भगवान लक्ष्मीनारायण की पूजा–अर्चना की गई. शाम को गढ़ पैलेस से राजसी वैभव और ठाट-बाट के साथ भगवान लक्ष्मीनारायण की भव्य सवारी रवाना हुई. यह सवारी गढ़ पैलेस से प्रस्थान कर किशोरपुरा दरवाजे से होती हुई सीधे दशहरा मैदान स्थित विजयश्री रंगमंच पहुंची. इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, महापौर अनुसुइया गोस्वामी और उपमहापौर विवेक राजवंशी सहित कई लोग पहुंचे.
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पूर्व सांसद इज्यराज राज सिंह ने बताया कि यह परंपरा महाराव दुर्जनसाल के समय से 1730 से शुरू हुई. महाराव राम सिंह ने 1830 और उम्मेद सिंह द्वितीय ने इसे काफी ऊंचा रूप दिया. इसी के चलते कोटा दशहरा का स्तर ऊपर पहुंच गया. इसमें दरीखाना होता है, शाही सवारी होती है. इसमें समाज के हर प्रकार वर्ग के लोग शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत का पर्व है. यह संदेश देता है कि हमें भी अपने अंदर की बुराई को दूर करना चाहिए. हमारी कामना है कि अंदर के रावण को खत्म करें और समाज में जो गलत हो रहा है, उसे दूर करें और चरित्र अच्छा बनाएं.
पूर्व महाराव कुमार जयदेव सिंह ने कहा कि इसको पारंपरिक तौर पर ही आगे बढ़ाना है. लगभग 300 साल पुरानी हमारी परंपरा है. उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बदलाव व सुधार भी करेंगे. यही चीज दुनिया को भी हमें बताना है कि कोटा का दशहरा कितना बड़ा और विशाल है. देश व दुनिया भर को बताना है कि यह इतिहास की वजह से प्रसिद्ध है. यह सभी को ध्यान में रखकर आगे बताना है. यहां कि संस्कृति का प्रमोशन भी तभी होगा और हमारी संस्कृति और विरासत भी तभी बचेगी.
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