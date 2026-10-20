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कोटा: परंपराओं के संगम के साथ रावण दहन, 105 फीट ऊंचे रावण का अहंकार 5 मिनट में स्वाहा

कोटा में रावण दहन ( ETV Bharat Kota )

कोटा: 133वें राष्ट्रीय दशहरा मेले का आगाज रावण दहन के साथ अपनी रियासतकालीन परंपराओं के अनुसार हुआ. इस दौरान हाड़ौती की संस्कृति और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला. मेला परिसर स्थित विजयश्री रंगमंच पर 105 फीट ऊंचा रावण खड़ा किया गया था, जबकि कुंभकरण और मेघनाथ के पुतले 72-72 फीट के थे. इन तीनों का दहन 13 मिनट में हुआ. मेले में रावण दहन देखने के लिए हजारों की संख्या में शहरवासी व ग्रामीण पहुंचे. विदेशी पर्यटक भी रावण दहन देखने के लिए आए थे. रावण अहंकार की भाषा बोलकर अट्टहास कर रहा था. वह तलवार उठाकर अपने दम को दिखा रहा था, गर्दन हिला रहा था और अपनी पलकों को झपकाकर सारा नजारा देख रहा था. लेकिन उसका यह अहंकार कुछ समय तक ही रहा. तीर चलने के 13 मिनट में ही रावण और उसका कुनबा जलकर खाक हो गया.