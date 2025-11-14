Bihar Election Results 2025

युवाओं पर भारी पड़ रही लापरवाही, हेलमेट नहीं पहनने से बढ़ रही मौतें, अलवर में एक साल में गई 64 युवाओं की जान

अलवर में हेलमेट न पहनने की युवाओं की लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है.

road accidents in Alwar
यातायात नियमों की पालना को लेकर समझाइश करती पुलिस (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 8:27 PM IST

अलवर: सड़क हादसों में कमी लाकर वाहन चालकों की जान बचाने के लिए अलवर पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सप्ताह एवं अन्य जागरूकता के कार्यक्रम चलाती रही है, लेकिन जिले में दुपहिया वाहन दुर्घटनाओं के मामलों में युवाओं की लापरवाही लगातार जानलेवा साबित हो रही है. पुलिस की जागरूकता गतिविधियों के बाद भी युवाओं की ओर से हेलमेट नहीं पहनने तथा तेज रफ्तार में वाहन चलाने से मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. बीते एक वर्ष में अलवर जिले में सड़क हादसों में कुल 132 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 64 मौतें 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की रही. इन मौतों का बड़ा कारण युवाओं की ओर से दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग न​हीं करना रहा.

जिला अस्पताल के मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. पीसी सैनी ने बताया कि वर्ष 2025 के बीते दस महीनों में सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित 132 पोस्टमार्टम परीक्षण हुए हैं, इनमें 116 पुरुष व 16 महिलाएं शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन पोस्टमार्टम परीक्षण में 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के 64 युवाओं के शवों का पोस्टमार्टम किया गया. इनमें ज्यादातर युवा दुपहिया वाहनों पर सवार थे और इनके वाहन चलाने के दौरान इन युवाओं ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, जिससे हादसे के दौरान सिर में गंभीर चोटों के कारण उनकी जान नहीं बच पाई. मेडिकल जूरिस्ट सैनी ने बताया कि अधिकतर दुर्घटनाओं में बाइक की गति निर्धारित सीमा से अधिक थी.

युवाओं पर भारी पड़ रही लापरवाही (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें: हादसों के बाद एक्शन में सरकार, सभी सिक्स लेन हाईवे पर लेन ड्राइविंग लागू, विभागों की जिम्मेदारी तय

शाम के समय होते हैं ज्यादातर हादसे: डॉ. सैनी ने बताया जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हादसे शाम 5 बजे से रात 10 बजे के बीच हुए हैं. इसका कारण है कि शाम के समय कामकाजी लोग घर लौटते हैं और सड़क पर ट्रैफिक बढ़ जाता है. इस कारण कई युवा जल्दबाजी के चलते तेज गति से दुपहिया वाहन चलाते हैं. कम रोशनी और भीड़भाड़ के कारण दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है.

हेलमेट लगाना हर नागरिक की जिम्मेदारी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि पुलिस की ओर से यातायात नियमों की पालना करा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए समय- समय पर यातायात नियमों की पालना के लिए जनजागरुकता कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा अभियान और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती हैं. उन्होंने बताया कि इन अभियानों के दौरान हेलमेट चेकिंग, ओवर स्पीडिंग पर चालान की कार्रवाई करने के साथ वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है, लेकिन कई बार युवा नियमों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाते और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि दुपहिया वाहन चलाते समय लोगों को हेलमेट लगाने के लिए जागरूक करना केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह हर नागरिक का कर्तव्य भी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य लगाएं, जिससे दुर्घटनाओं से बचा जा सके.

पुलिस ने 8 दिन में किए ढाई हजार से ज्यादा चालान: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि अलवर जिले में गत 4 नवम्बर से मिशन सेफ राइड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पिछले 8 दिनों में 2683 से ज्यादा बिना हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई. शराब पीकर वाहन चलाने पर 42, ओवर स्पीड के 416, सीट बेल्ट 447, रॉग साइड वाहन चलाने पर 35, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर 67, वाहनों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने पर 6, अवैध पार्किंग में वाहन खड़े करने पर 274, दुपहिया वाहन पर तीन सवारी बिठाने पर 538 व बिना नम्बर के वाहन चलाने वाले 8 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान करीब 8 हजार लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई.

यह भी पढ़ें: 12 साल की किम की मुहिम: हेलमेट न पहनने वालों को रोककर बचा रही जिंदगियां

एंट्री प्वाइंट पर ज्यादा सड़क हादसे: सैनी का कहना था कि जिले में सबसे ज्यादा हादसे अलवर शहर के प्रवेश मार्गों पर हुए हैं. इनमें तिजारा- अलवर रोड स्थित सदर थाना क्षेत्र में 15, भरतपुर-अलवर मार्ग पर बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में 15, शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में 9, एमआईए और वैशाली नगर थाना क्षेत्र में 8-8, जयपुर-अलवर रोड स्थित अकबरपुर थाना क्षेत्र में 7, शिवाजी पार्क, ततारपुर, विजयमंदिर व मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में 6-6 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई. इन सड़क हादसों में बड़ी संख्या में दुपहिया वाहन चालकों की मौत हुई और इसका बड़ा कारण हेलमेट नहीं लगाना व ओवर स्पीड आदि रहे.

सड़क हादसों का ग्राफ

  • वर्ष 2025 में एक जनवरी से 31 अक्टूबर तक मौत— 132
  • वर्ष 2025 में बीते दस महीनों में पुरुष मौत— 116
  • वर्ष 2025 में बीते दस महीनों में महिला मौत— 16
  • वर्ष 2025 में बीते दस महीनों में 21 से 40 आयु वर्ग की मौत— 64
  • ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं शाम 5 से रात 10 बजे के बीच हुई
  • ज्यादातर सड़क हादसों का कारण हेलमेट नहीं लगाना व ओवर स्पीड
  • जिले के सदर थाना व बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र में सबसे ज्यादा हादसे
  • हादसों में कमी लाने को अलवर पुलिस चला रही मिशन सेफ राइड
  • मिशन सेफ राइड अभियान में हेलमेट नहीं लगाने पर 2683 का चालान
  • मिशन सेफ राइड अभियान में 8 हजार से ज्यादा लोगों को किया जागरुक

