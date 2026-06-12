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बिहार में 132 फीट ऊंचा मोबाइल टावर गायब..पुलिस के उड़े होश

बक्सर में चोरों ने रिहायशी इलाके से 132 फीट ऊंचा मोबाइल टॉवर और भारी जेनरेटर उड़ाया. एसपी ने जांच के आदेश दिए.

mobile tower stolen in buxar
बक्सर में टावर गायब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 9:57 AM IST

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बक्सर: बिहार के बक्सर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. 132 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर और 15 केवी के जेनरेटर अपने स्थान से गायब हो गया. इस हैरतअंगेज घटना ने आम लोगों के साथ-साथ पुलिस प्रशासन को भी हैरान कर दिया है. रिहायशी इलाके के बीच स्थित विशाल मोबाइल टॉवर गायब हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी.

मरम्मत करने पहुंचे अधिकारियों के उड़े होश: घटना डुमरांव थाना के डुमरांव वार्ड संख्या-18 की है. मामला तब सामने आया जब वर्षों से बंद पड़े मोबाइल टॉवर की मरम्मत के लिए जीटीएल कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी डुमरांव पहुंचे. पहुंचते ही उनके होश उड़ गए. जहां 132 फीट ऊंचा टॉवर खड़ा था, वहां उसका नामोनिशान तक नहीं था.

mobile tower stolen in buxar
इसी स्थान पर था टावर (ETV Bharat)

टावर के साथ जेनरेटर भी गायब: टॉवर के साथ-साथ 15 केवी का जेनरेटर सेट और अन्य तकनीकी उपकरण भी गायब मिले. इसके बाद कंपनी के प्रतिनिधि ने डुमरांव थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया और टॉवर तथा उससे जुड़े उपकरणों की चोरी की शिकायत दर्ज कराई. आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जमीन मालिक ने क्या कहा?: इस पूरे मामले में जमीन मालिक डुमरांव वार्ड संख्या-18 निवासी हरेनाथ यादव ने भी कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में कंपनी के साथ टॉवर लगाने को लेकर 12 वर्षों का एकरारनामा हुआ था, जिसकी अवधि वर्ष 2022 में समाप्त हो गई. इसके बाद कंपनी ने उन्हें कोई भुगतान नहीं किया.

"भुगतान नहीं मिलने के कारण कंपनी को चार बार नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब उन्हें जानकारी मिली है कि टॉवर और उससे जुड़े सभी उपकरण ही गायब हो गए हैं." -हरेनाथ यादव, जमीन मालिक

mobile tower stolen in buxar
बक्सर में बिखड़ा पड़ा टावर की मशीन के पार्ट्स (ETV Bharat)

गायब टॉवर पर उठ रहे सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि यह टॉवर पिछले करीब 15 वर्षों से वहां लगा हुआ था. हालांकि पिछले 15 से 20 दिनों से टॉवर दिखाई नहीं दे रहा था. लोगों ने पहले इसे कंपनी द्वारा हटाया गया समझा, लेकिन अब चोरी की बात सामने आने के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि थाने में एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें टॉवर हटाए जाने की जानकारी दी गई है. आवेदन के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि जमीन मालिक सहित अन्य संबंधित लोगों से भी पूछताछ की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य (ETV Bharat)

"घटना की जानकारी मिली है. आवेदन मिलने के बाद इसकी जांच की जा रही है. जमीन मालिक से पूछताछ की जाएगी. अनुसंधान के दौरान जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." - शुभम आर्य, एसपी, बक्सर

सुरक्षा व्यवस्था पर छिड़ी बहस: फिलहाल इस घटना ने आम लोगों के बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है. लोगों का कहना है कि जब 132 फीट ऊंचे मोबाइल टॉवर और भारी-भरकम जेनरेटर को चोर गायब कर सकते हैं, तो आम आदमी की संपत्ति कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है.

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