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दिल्ली सचिवालय में कल अहम हलचल: जेपीसी की चेयरपर्सन अपराजिता सारंगी का दौरा

संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का एक स्थानीय अध्ययन दौरा दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया गया है.

दिल्ली सचिवालय में कल अहम हलचल
दिल्ली सचिवालय में कल अहम हलचल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 16, 2026 at 5:27 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में कल यानि 17 जून को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी हलचल देखने को मिलेगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का एक स्थानीय अध्ययन दौरा दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया गया है. इस दौरे के दौरान जेपीसी की चेयरपर्सन अपराजिता सारंगी विशेष रूप से होगीं.

दिल्ली सचिवालय प्रशासन (GAD) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह दौरा मुख्य रूप से कुछ प्रमुख विधायी विधेयकों पर केंद्रित है. इनमें 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025', 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025' शामिल हैं. इन विधेयकों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श और स्थानीय अध्ययन के उद्देश्य से ही संसदीय समिति का यह दौरा दिल्ली में हो रहा है.

सचिवालय में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारी

इस दौरे को लेकर दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी प्रमुख मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को इस ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित करें. उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान जेपीसी की चेयरपर्सन न केवल प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य को स्पष्ट करेंगी, बल्कि भविष्य की कार्ययोजना पर भी प्रकाश डालेंगी. इस दौरे को संसद और केंद्र-राज्य संबंधों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सचिवालय में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है. जेपीसी की यह बैठक इन विधेयकों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है, जो आने वाले समय में देश के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलावों का आधार बन सकते हैं.

जानिए क्या है संविधान (130वां संशोधन) विधेयक और अन्य

इन विधेयकों में प्रावधान है यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, या केंद्रीय/राज्य मंत्री को किसी गंभीर आपराधिक मामले (जिसमें 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो) में गिरफ्तार किया जाता है और वह लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा. इन विधेयकों को संसद के पटल पर रखे जाने के बाद विस्तृत समीक्षा के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया था.

विधेयकों का वर्गीकरण:

  1. संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025: केंद्र और राज्यों के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों पर लागू होता है.
  2. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर यह व्यवस्था लागू करने के लिए है.
  3. केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025: पुडुचेरी और दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों/मंत्रियों के लिए इन नियमों का विस्तार करता है.

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