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दिल्ली सचिवालय में कल अहम हलचल: जेपीसी की चेयरपर्सन अपराजिता सारंगी का दौरा

नई दिल्ली: दिल्ली सचिवालय में कल यानि 17 जून को महत्वपूर्ण प्रशासनिक और विधायी हलचल देखने को मिलेगी. प्राप्त जानकारी के अनुसार, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का एक स्थानीय अध्ययन दौरा दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया गया है. इस दौरे के दौरान जेपीसी की चेयरपर्सन अपराजिता सारंगी विशेष रूप से होगीं.

दिल्ली सचिवालय प्रशासन (GAD) द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह दौरा मुख्य रूप से कुछ प्रमुख विधायी विधेयकों पर केंद्रित है. इनमें 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025', 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025' और 'केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025' शामिल हैं. इन विधेयकों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श और स्थानीय अध्ययन के उद्देश्य से ही संसदीय समिति का यह दौरा दिल्ली में हो रहा है.

सचिवालय में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर तैयारी

इस दौरे को लेकर दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय को भी निर्देशित किया गया है कि वे सभी प्रमुख मीडिया संगठनों के प्रतिनिधियों को इस ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित करें. उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान जेपीसी की चेयरपर्सन न केवल प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य को स्पष्ट करेंगी, बल्कि भविष्य की कार्ययोजना पर भी प्रकाश डालेंगी. इस दौरे को संसद और केंद्र-राज्य संबंधों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सचिवालय में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर भी तैयारी पूरी कर ली गई है. जेपीसी की यह बैठक इन विधेयकों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाती है, जो आने वाले समय में देश के संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलावों का आधार बन सकते हैं.