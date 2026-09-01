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दिल्ली में रोजाना 13 हजार टन कचरा, एलजी तरनजीत सिंह संधू ने दी 'इंदौर मॉडल' अपनाने की सलाह

एलजी तरनजीत सिंह संधू ( दिल्ली एलजी एक्स हैंडल )