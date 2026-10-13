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जयपुर में 1300 कन्याओं का पूजन, सर्व समाज ने दिया नारी सम्मान का संदेश

पौण्ड्रिक उद्यान में कन्याओं को भोजन कराया गया ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: नवरात्र में शक्ति उपासना और कन्या पूजन की परंपरा को सामाजिक समरसता से जोड़ते हुए मंगलवार को जयपुर के परकोटा क्षेत्र स्थित पौण्ड्रिक उद्यान में 1100 कन्याओं के पूजन और प्रसादी का आयोजन किया गया. आयोजन में तय लक्ष्य से आगे बढ़कर करीब 1300 कन्याओं का पूजन किया गया. विभिन्न समाजों की बच्चियों ने इसमें भाग लिया. हवन-यज्ञ से शुरू हुए कार्यक्रम में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया गया और भोजन प्रसादी कराई गई. आयोजन के जरिए नारी सम्मान, सामाजिक एकजुटता और सनातन परंपराओं से युवा पीढ़ी को जोड़ने का संदेश दिया गया.