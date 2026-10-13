जयपुर में 1300 कन्याओं का पूजन, सर्व समाज ने दिया नारी सम्मान का संदेश
कार्यक्रम में स्कूलों और विभिन्न समाजों की बस्तियों से कन्याओं को आमंत्रित किया गया था. इसमें सर्व समाज की बालिकाएं शामिल थी.
Published : October 13, 2026 at 5:24 PM IST
जयपुर: नवरात्र में शक्ति उपासना और कन्या पूजन की परंपरा को सामाजिक समरसता से जोड़ते हुए मंगलवार को जयपुर के परकोटा क्षेत्र स्थित पौण्ड्रिक उद्यान में 1100 कन्याओं के पूजन और प्रसादी का आयोजन किया गया. आयोजन में तय लक्ष्य से आगे बढ़कर करीब 1300 कन्याओं का पूजन किया गया. विभिन्न समाजों की बच्चियों ने इसमें भाग लिया. हवन-यज्ञ से शुरू हुए कार्यक्रम में कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनका पूजन किया गया और भोजन प्रसादी कराई गई. आयोजन के जरिए नारी सम्मान, सामाजिक एकजुटता और सनातन परंपराओं से युवा पीढ़ी को जोड़ने का संदेश दिया गया.
सामूहिक कन्या पूजन के इस आयोजन की शुरुआत हवन-यज्ञ से हुई. इसके बाद नवदुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पैर धोकर उनका पूजन किया गया. वहीं कन्याओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया. आयोजन समिति के सदस्य मनोज शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में स्कूलों और विभिन्न समाजों की बस्तियों से कन्याओं को आमंत्रित किया गया था. आयोजन का लक्ष्य 1100 कन्याओं के पूजन का रखा गया, लेकिन माता की कृपा से करीब 1300 कन्याओं का पूजन किया गया. उन्होंने कहा कि आयोजन में किसी जाति विशेष तक सीमित रहने के बजाय सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया. महापौर सुनील कोठारी ने अपने हाथों से कन्याओं को हलवा खिलाया.
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कन्या पूजन के जरिए दिया नारी सम्मान का संदेश: मनोज शर्मा ने कहा कि कन्या पूजन का अर्थ केवल धार्मिक परंपरा का निर्वहन करना नहीं है, बल्कि कन्या को देवी स्वरूप मानते हुए हर महिला के प्रति सम्मान का भाव रखना भी है. यज्ञाचार्य योगेश पारीक ने दुर्गा सप्तशती में वर्णित नवदुर्गा के नौ स्वरूपों का उल्लेख करते हुए नवरात्र में शक्ति उपासना का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि नवरात्र मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना का पर्व है. धार्मिक मान्यता के अनुसार इन नौ दिनों में देवी के नौ स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. कन्या पूजन इसी शक्ति उपासना की परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन और सत्कार किया जाता है. उन्होंने बताया कि हवन-यज्ञ के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद कन्या पूजन और प्रसादी का आयोजन हुआ.
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सामाजिक समरसता बढ़ाते हैं ऐसे आयोजन: इस दौरान मौजूद जयपुर शहर के महापौर सुनील कोठारी ने भी अपने हाथों से कन्याओं को हलवे का भोग लगाया. साथ ही कहा कि नवरात्र में माता की साधना और आराधना का विशेष महत्व है. उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सौहार्द बढ़ाने के साथ युवाओं को भी सकारात्मक दिशा देने का काम करते हैं.
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