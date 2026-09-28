हमीरपुर जल शक्ति विभाग में 130 नए पदों पर होगी भर्ती, पंप हाउस और फील्ड स्टाफ की कमी होगी दूर
पंप हाउस संचालन, पानी छोड़ने और फिटर जैसे महत्वपूर्ण फील्ड पदों पर होगी भर्ती.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:27 PM IST
हमीरपुर: जल शक्ति विभाग में फील्ड स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने भर्ती प्रक्रिया तेज कर दी है. हमीरपुर डिवीजन में पानी की सप्लाई व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जल्द ही 130 नए पदों पर भर्ती की जाएगी. इनमें पंप हाउस संचालन, पानी छोड़ने और फिटर जैसे महत्वपूर्ण फील्ड पद शामिल हैं.
जल शक्ति विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर नीरज भोगल ने बताया, "हमीरपुर डिवीजन में 130 नए पद भरे जाने हैं. इन पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. विभाग में फील्ड स्तर पर कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव में काफी सुविधा मिलेगी".
नीरज भोगल ने कहा ने बताया कि इससे पहले चरण में हमीरपुर डिवीजन को 517 पद मिले थे, जिन्हें भरा जा चुका है. अब नए स्वीकृत पदों को भरने के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है. भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग के फील्ड स्टाफ की स्थिति पहले की अपेक्षा और मजबूत हो जाएगी.
जल शक्ति विभाग में पंप हाउस चलाने, पानी की सप्लाई को निर्धारित समय पर छोड़ने और पाइपलाइन से संबंधित कार्यों के लिए पर्याप्त फील्ड स्टाफ बेहद जरूरी है. वर्तमान में इन कार्यों के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण कई बार विभागीय कार्यों पर अतिरिक्त दबाव रहता है. नए कर्मचारियों की नियुक्ति के बाद इस कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा.
उन्होंने कहा कि पंप हाउस ऑपरेटर, वाटर सप्लाई से जुड़े कर्मचारी और फिटर जलापूर्ति व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं. इनकी मौजूदगी से पेयजल योजनाओं की निगरानी, मोटर-पंपों के संचालन, पाइपलाइन में आने वाली तकनीकी खराबियों को दूर करने और लोगों तक नियमित पानी पहुंचाने में मदद मिलेगी.
विभाग का कहना है कि नए कर्मचारियों की भर्ती से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के संचालन को और बेहतर बनाया जा सकेगा. साथ ही पानी की सप्लाई से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही समाधान करने में भी कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी. 130 नए पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद हमीरपुर डिवीजन में फील्ड स्टाफ की कमी कम होगी और लोगों को नियमित एवं बेहतर पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने में विभाग को मदद मिलेगी.
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