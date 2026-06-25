गोरखपुर में AK-47 गैंग के 13 युवक गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर आक्रामक मैसेज और फोटो डालते थे
पकड़े गए सभी युवकों की उम्र 18 से 30 साल के बीच है. एके-47, महाकाल समेत कई नामों से ग्रुप बनाया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 6:16 PM IST
गोरखपुर : कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर एके-47 नाम से ग्रुप बनाकर आक्रामक मैसेज और फोटो डालने वाले 13 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सभी युवकों की उम्र 18 से 30 साल के बीच है.
पुलिस को इनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी कि सोशल मीडिया पर युवा लगातार एके-47, महाकाल समेत कई नामों से ग्रुप बनाकर आक्रामकता प्रदर्शित कर रहे हैं. मामले में एसएसपी ने सोशल मीडिया की निगरानी के लिए स्पेशल टीम बनाई.
क्षेत्राधिकार कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया, कुछ युवकों द्वारा सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर शांति व्यवस्था भंग की जा रही थी, इसका संज्ञान लेते हुए सर्विलांस की मदद से चिन्हित कर 13 युवकों को गिरफ्तार किया गया है.
पकड़े गए आरोपियों की पहचान कैंपियरगंज के हरनाथपुर गांव के प्रभाकर यादव, भरवलिया के ऋषिकेश साहनी, बसंतपुर ओला मनसा पुरवा के ऋषिकेश साहनी, गुलरिया टोला के विकास उर्फ छोटू, धर्मपुर ओला सिकंदरपुर के अनूप गुप्ता, भरवलिया का गुलशन साहनी, रामनगर कोटलिया का शाहरुख खान, रिंकू यादव धर्मपुर ओला सिकंदरपुर का रितिक गुप्ता, गुलरिया ओला लालपुर का शिवम शर्मा, महावनखोर का दीपांशु पासवान, हरनाथपुर का प्रतीक यादव और शवलहिया का नीरज पाल के रूप में हुई है.
एसपी नॉर्थ ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया की सोशल मीडिया पर आक्रामकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है. सोशल मीडिया पर लगातार निगरानी बढ़ाई गई है. बता दें, पीपीगंज और महराजगंज जिले की पनियरा पुलिस ने भी संयुक्त कार्रवाई करते हुए पिछले दिनों 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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