ETV Bharat / state

झीरम कांड बरसी: 13 साल बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिला, डबल इंजन सरकार में जांच अधूरी: सुशील मौर्य

जगदलपुर में झीरम घटना में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, जिला अध्यक्ष ने कहा- पीड़ित परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे

jhiram naxal attack
जगदलपुर में झीरम घटना में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2026 at 3:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जगदलपुर: झीरम घाटी नक्सली हमले की 13वीं बरसी पर बस्तर समेत प्रदेशभर में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. इस दौरान कांग्रेस ने एक बार फिर झीरम कांड की जांच और न्याय का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए. कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि अब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला.

डबल इंजन सरकार में जांच अधूरी: सुशील मौर्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पूरी सच्चाई सामने नहीं आई

सुशील मौर्य ने कहा कि आज सभी ने मिलकर झीरम हमले के शहीद नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है. साल 2013 में आज ही के दिन घटे इस घटना को आज 13 साल बीत चुके हैं. 13 साल बीतने के बाद भी पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है. झीरम घाटी हमले की बरसी पर कांग्रेस नेताओं ने शहीदों को नमन करते हुए इसे लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि घटना के 13 वर्ष गुजर जाने के बावजूद आज तक झीरम कांड की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है.

मास्टरमाइंड बेनकाब नहीं हो पाए हैं. डबल इंजन सरकार होने के बावजूद जांच अधूरी है. पीड़ित परिवार आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं.- सुशील मौर्य, जिला अध्यक्ष, जगदलपुर

jhiram naxal attack
कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीद नेताओं और जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे हुआ था हमला?

दरअसल साल 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा निकाली थी. विकास यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली. सुकमा जिले से वापसी के दौरान दरभा के झीरम घाटी में एंबुश लगाकर नक्सलियों ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया. इस हमले में कांग्रेस की एक पीढ़ी समाप्त हो गई थी.

jhiram naxal attack
झीरम घाटी नक्सली हमले की 13वीं बरसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बड़े-बड़े नेताओं ने गंवाई जान

बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा, नंदकुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नाम शामिल थे जिनकी जान चली गई. इस घटना ने पूरे बस्तर को झकझोर दिया था. घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही यह कहते नजर आये थे कि झीरम घटना का सच जल्द ही बाहर आएगा. लेकिन आज इस घटना को 13 साल बीत चुके हैं. आज भी घटना की सच्चाई सामने नहीं आई है. न्याय की उम्मीद लगाकर पीड़ित परिवार बैठा है.

झीरम कांड बरसी: 'बस्तर टाइगर' स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की शहादत के 13 साल, फरसपाल से दंतेवाड़ा तक दी गई श्रद्धांजलि
Jhiram Ghati Naxal Attack: 13 की घटना, 13 साल पूरे, तेरहवीं मनाकर छोड़ दी न्याय की आस, झीरम हमले के जख्मों के साथ शिवनारायण द्विवेदी का बड़ा बयान
EXPLAINER : झीरम कांड के दर्द का सियासी मर्म : ये तेरा सच, ये मेरा सच, पर सच बड़ा अजीब है क्योंकि सियासत के ये "दाग अच्छे नहीं"

TAGGED:

JHIRAM NAXAL ATTACK TRIBUTE
13 YEARS OF JHIRAM NAXAL
झीरम कांड बरसी
झीरम घटना
JHIRAM NAXAL ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.