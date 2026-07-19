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'मेरी मां काम करती है, 3000 में होता क्या है', 13 साल के बच्चे की फरियाद सुन DM हैरत में, ये आदेश दिया

लखीमपुर खीरी में छात्र ने जिलाधिकारी के सामने पहुंचकर परिवार के पुश्तैनी मकान को बचाने की गुहार लगाई.

लखीमपुर खीरी में 13 साल का छात्र अकेले पहुंचा डीएम से मिला
लखीमपुर खीरी में 13 साल का छात्र अकेले पहुंचा डीएम से मिला (Video Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 10:05 AM IST

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लखीमपुर खीरी: जिले की सदर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को दर्जनों फरियादी अपनी-अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक ऐसे फरियादी की रही, जिसकी उम्र महज 13 साल है. शहर के मोहल्ला ईदगाह निवासी कक्षा आठ के छात्र अमिताभ गुप्ता ने अकेले जिलाधिकारी के सामने पहुंचकर अपने परिवार के पुश्तैनी मकान को बचाने की गुहार लगाई. उसकी बेबाकी, हिम्मत और दर्द से भरी बातें सुनकर कुछ पल के लिए पूरा सभागार शांत हो गया और छात्र के जज्बे को देखकर हर कोई सन्न रह गया.

अमिताभ ने जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि उसके पिता हरीश गुप्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं और उसकी मां लोगों के घरों में काम कर किसी तरह परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं.

परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है. पिता के हिस्से का पुश्तैनी मकान जर्जर हालत में है, जिस पर उसकी ताई माधुरी गुप्ता पत्नी कौशल किशोर द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है. कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई.

लखीमपुर खीरी में 13 साल का छात्र अकेले पहुंचा डीएम से मिला (Photo Credit:ETV Bharat)

इसलिए वह खुद न्याय की उम्मीद लेकर तहसील दिवस पहुंचा. शिकायत सुनते समय जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बातचीत में अमिताभ को कक्षा सात का छात्र समझ लिया. इस पर उसने तुरंत हाजिर जवाब देते हुए कहा कि सर, मैं कक्षा आठ में पढ़ता हूं.

इसी बीच छात्र ने पुलिस व्यवस्था पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि शिकायतें अक्सर सुन ली जाती हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती. हालांकि जिलाधिकारी ने उसे शांत कराया और समझाया कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और सोच-समझकर ही किसी के बारे में बोलना चाहिए, जिससे किसी की भावनाएं आहत न हों. छात्र ने कहा कि मेरी मां मेहनत करके परिवार का पेट पालती हैं. मेरी मां काम करती हैं. 50 रुपये की सब्जी लाती हैं, तब हमारा पेट भरता है. 3000 रुपये में आज क्या होता है?

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने तत्काल सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह और राजस्व विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.

अमिताभ ने बताया कि इससे पहले भी उसने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उसका आरोप है कि मामला दबा दिया गया. इस बार उसे उम्मीद है कि जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद परिवार को न्याय मिलेगा.

महज 13 साल की उम्र में अपने अधिकारों के लिए अकेले प्रशासन के दरवाजे तक पहुंचने वाले अमिताभ का साहस अब पूरे तहसील परिसर में चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां एक ओर उसकी आंखों में परिवार की मजबूरी का दर्द दिखाई दिया. वहीं दूसरी ओर अन्याय के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास भी साफ नजर आया.

उसकी बेबाक आवाज ने हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित किया और यह विषय जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है.

जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया है कि मामला पारिवारिक विवाद का है तत्काल सदर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह और राजस्व विभाग के अधिकारियों को बुलाकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए है.

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