ETV Bharat / state

बिहार में 13 साल के किशोर को कई टुकड़ों में काटकर निर्मम हत्या

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण (बगहा) : बिहार के बगहा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान मठिया निवासी अमानुल्लाह खान के पुत्र शिब्बू खान के रूप में हुई है. वह मेघवल राजकीय मध्य विद्यालय में छठी कक्षा का छात्र था.

स्कूल से बाहर निकला, 8 दिन बाद मिली लाश