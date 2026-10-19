बिहार में 13 साल के किशोर को कई टुकड़ों में काटकर निर्मम हत्या
रामनगर में लापता 13 वर्षीय छात्र का शव गन्ने के खेत से बरामद. इलाके में फैली सनसनी. रिपोर्ट- दिलीप कुमार.
Published : October 19, 2026 at 6:27 PM IST
पश्चिम चंपारण (बगहा) : बिहार के बगहा में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. पुलिस जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय छात्र का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. मृतक की पहचान मठिया निवासी अमानुल्लाह खान के पुत्र शिब्बू खान के रूप में हुई है. वह मेघवल राजकीय मध्य विद्यालय में छठी कक्षा का छात्र था.
स्कूल से बाहर निकला, 8 दिन बाद मिली लाश
परिजनों के अनुसार, छात्र शिब्बू 12 अक्टूबर को विद्यालय से लापता हो गया था. इसके आठवें दिन सोमवार को रामनगर के गोंदरा फार्म के समीप गन्ने के खेत से उसका शव बरामद होने की सूचना मिली. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शव की हालत बेहद क्षत-विक्षत थी. उसका सिर धड़ से अलग था.
कई टुकड़ों में काटकर हत्या
शरीर कई हिस्सों में कटे हुए मिलने की बात सामने आई है. परिजनों ने कपड़ों के आधार पर शव की पहचान की है. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है.
थाने में दिया गया आवेदन
बताया जाता है कि शिब्बू 12 अक्टूबर को विद्यालय गया था. छुट्टी होने से पहले उसने अपनी किताबें विद्यालय में ही रख दी थीं जिसके बाद वह लापता हो गया. काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद उसके पिता अमानुल्लाह खान ने रामनगर थाने में आवेदन देकर पुलिस को घटना की जानकारी दी थी.
आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई- SP
मामले में रामनगर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. शव बरामद होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर उसे कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बगहा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच की. इसके साथ ही उचित कार्रवाई की आश्वासन दिया है. उन्होंने बताया कि मृतक के पिता के आवेदन के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.
''शव बरामद होने की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल बगहा भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच के आने के बाद मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी.''- राजेश कुमार, बगहा एसपी
अब पुलिस के सामने छात्र की मौत की गुत्थी सुलझाने घटना के कारणों का पता लगाने और इसमें शामिल लोगों की पहचान करने की चुनौती है. हालांकि घटना के पीछे की वजह और हत्या की आशंका को लेकर पुलिस की जांच तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है.
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