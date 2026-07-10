राजस्थान में नाबालिग बच्ची से कथित गैंगरेप मामला: राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया
श्रीगंगानगर में 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ कथित गैंगरेप और मानव तस्करी को लेकर राजस्थान पुलिस को फटकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 8:20 PM IST
कन्नौज: शुक्रवार को जिला कन्नौज पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राजस्थान में नाबालिग से कथित गैंगरेप मामले पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है. वहीं कन्नौज में आयोजित जनसुनवाई के दौरान, महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए.
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मीडिया से बातचीत में महिला सुरक्षा को लेकर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने संबंधित जिले के डीएम से यह भी पूछा है कि आखिर ऐसे अवैध होटल किसकी शह पर संचालित हो रहे थे और प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की.
विजया रहाटकर ने कहा कि घटना के चार दिन तक स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी नहीं होना बेहद गंभीर विषय है. आयोग ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है. मामले की जांच एसआईटी कर रही है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द पूरी होनी चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे.
विजया रहाटकर ने समाज से भी आत्ममंथन की अपील की है. उन्होंने कहा कि केवल सरकार और पुलिस ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा. उन्होंने कहा कि समाज किस दिशा में जा रहा है, यह हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
कन्नौज दौरे के दौरान विजया रहाटकर ने महिला जनसुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों की शिकायतें सुनीं. कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश दिए और पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया.
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