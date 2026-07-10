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राजस्थान में नाबालिग बच्ची से कथित गैंगरेप मामला: राष्ट्रीय महिला आयोग ने जिला प्रशासन से जवाब तलब किया

विजया रहाटकर ने महिलाओं के समस्याओं को सुना ( Photo Credit : ETV Bharat )

कन्नौज: शुक्रवार को जिला कन्नौज पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने राजस्थान में नाबालिग से कथित गैंगरेप मामले पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है. वहीं कन्नौज में आयोजित जनसुनवाई के दौरान, महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों की सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मीडिया से बातचीत में महिला सुरक्षा को लेकर स्पष्ट संदेश दिया. उन्होंने राजस्थान में नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने संबंधित जिले के डीएम से यह भी पूछा है कि आखिर ऐसे अवैध होटल किसकी शह पर संचालित हो रहे थे और प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर (Video Credit : ETV Bharat)