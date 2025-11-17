13 वर्षीय जयपुर की केसर ने जोनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप में जीता सिल्वर, नेशनल के लिए क्वालिफाई
जयपुर की पैरा शूटर केसर पारीक ने अपनी कामयाबी में एक और मुकाम जोड़ लिया है.
Published : November 17, 2025 at 1:39 PM IST
जयपुर : देहरादून में आयोजित 6वीं जोनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप में जयपुर की 13 वर्षीय पैरा शूटर केसर पारीक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया. कम उम्र में मिला यह बड़ा सम्मान उनके शूटिंग करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता के साथ केसर ने नेशनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप 2025 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जिससे उनके परिवार और कोचिंग टीम में खुशी का माहौल है.
आसान नहीं रहा सफर : केसर पारीक का यह सफर आसान नहीं रहा. पैरा स्पोर्ट्स में कम उम्र में कदम रखते हुए उन्होंने लगातार कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना किया. शारीरिक बाधाओं के बावजूद उनकी लग्न , अनुशासन और तकनीकी दक्षता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. प्रतियोगिता के दौरान उनका आत्मविश्वास और लक्ष्य पर सटीक पकड़ सभी प्रतिभागियों के बीच चर्चा का विषय रहा.
इसे भी पढ़ें: जयपुर की केसर बनीं हिम्मत की मिसाल, 10 साल की उम्र में गंवाया हाथ, अब बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
केसर की मां नंदा पारीक के अनुसार, केसर रोजाना कई घंटों तक मेहनत करती हैं और अपनी तकनीक में सुधार के लिए लगातार अभ्यास करती हैं. परिवार भी उन्हें हर कदम पर पूरा सहयोग देता है. कोच और परिवारजनों ने केसर की जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी यह उपलब्धि न केवल जयपुर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव की बात है. खेल जगत से जुड़े विशेषज्ञों ने भी कहा है कि केसर भविष्य में बड़े मंचों पर देश का नाम रोशन कर सकती हैं.
सिल्वर मेडल एक शुरुआत : अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए केसर पारीक ने कहा कि यह सिल्वर मेडल उनके लिए सिर्फ एक शुरुआत है. उन्होंने कहा कि वह आने वाले समय में और मेहनत करेंगी और नेशनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतने का पूरा प्रयास करेंगी. केसर की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके प्रदर्शन को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वे जल्द ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का परचम लहराएंगी. अपनी सफलता का श्रेय केसर पारीक ने अपने गुरु और कोच गजेंद्र सिंह राणावत के अलावा परिजन और शुभचिंतकों को दिया है.