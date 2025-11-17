ETV Bharat / state

13 वर्षीय जयपुर की केसर ने जोनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप में जीता सिल्वर, नेशनल के लिए क्वालिफाई

केसर ने लहराया परचम ( फोटो - सोशल मीडिया )

जयपुर : देहरादून में आयोजित 6वीं जोनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप में जयपुर की 13 वर्षीय पैरा शूटर केसर पारीक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया. कम उम्र में मिला यह बड़ा सम्मान उनके शूटिंग करियर की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. इस सफलता के साथ केसर ने नेशनल पैरा शूटिंग चैम्पियनशिप 2025 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, जिससे उनके परिवार और कोचिंग टीम में खुशी का माहौल है. आसान नहीं रहा सफर : केसर पारीक का यह सफर आसान नहीं रहा. पैरा स्पोर्ट्स में कम उम्र में कदम रखते हुए उन्होंने लगातार कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना किया. शारीरिक बाधाओं के बावजूद उनकी लग्न , अनुशासन और तकनीकी दक्षता ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है. प्रतियोगिता के दौरान उनका आत्मविश्वास और लक्ष्य पर सटीक पकड़ सभी प्रतिभागियों के बीच चर्चा का विषय रहा. पैरा शूटर केसर पारीक (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)