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बस्ती में 13 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म, आरोपी दुकानदार पर मुकदमा

बस्ती: कोतवाली थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. मोहल्ले के ही एक जनरल स्टोर संचालक ने सामान खरीदने आई 13 वर्षीय किशोरी को दुकान के अंदर खींचकर उसके साथ हैवानियत की. पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के अनुसार, घटना गुरुवार शाम करीब 8:30 बजे की है. पीड़िता कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक जनरल स्टोर पर कुछ सामान लेने गई थी. दुकानदार दुर्गेश्वर ने मौका पाकर किशोरी को जबरन दुकान के अंदर खींच लिया और शटर गिराकर उसके साथ गलत काम किया.



काफी देर तक जब किशोरी घर नहीं लौटी, तो उसकी बड़ी बहन उसे तलाशते हुए दुकान पर पहुंची. दुकान बंद देख उसे शक हुआ और अंदर से रोने-चिल्लाने की आवाजें सुनाई दीं. बड़ी बहन के शोर मचाने और दरवाजा खुलवाने पर अंदर का मंजर देख वह दंग रह गई.

पीड़िता ने रो-रोकर अपनी बहन को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. गौरतलब है कि आरोपी घर में अकेले रहता है. उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है. अन्य परिजन गोरखपुर में रहते है और वह दुकान चलाकर अपना भरण पोषण करता है.



मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी दुर्गेश्वर गौड़ पुत्र रामनयन गौड़ के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

एसपी यशवीर सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है. आरोपी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.



