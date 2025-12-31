ETV Bharat / state

सुलतानपुर में 13 साल की किशोरी की गला काटकर हत्या, मां-बेटा गिरफ्तार

सुलतानपुर: जिले के कूरेभार इलाके में एक 13 साल की किशोरी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई. वारदात आपसी विवाद में अंजाम दी गई. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मां-बेटा शामिल हैं. ग्रामीणों के मुताबिक किशोरी ने मौत से पहले पेन-कागज मांगा और लिखा-अम्मा और दादा खेत में हैं. पिता का नाम लिखते ही बेहोश होकर गिर पड़ी.

घटना कुदारन गलिबहा गांव में मंगलवार शाम की है. 13 वर्षीय जानवी कक्षा 9 की छात्रा थी. पुलिस के मुताबिक, किशोरी के परिवार का आरोपियों से विवाद था. घटना के वक्त किशोरी घर में अकेली थी. इसी वक्त आरोपी पहुंचे और जानवी का गला काट दिया. ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि इस हमले के बाद किशोरी गला पकड़े हुए बाहर निकली और पेन-कागज मांगा. यह लिखने के बाद कि अम्मा और दादा खेत में हैं, वह गिर पड़ी. इधर, गांव के लोगों ने किशोरी के पिता संतोष को सूचना दी. इसके बाद मौके पर पहुंचे परिजन किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कूरेभार लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

किशोरी की दर्दनाक मौत से परिवार में कोहराम मच गया. घटना की सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया. प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई है. पुलिस के अनुसार किशोरी पर धारदार हथियार से हमला किया गया था.