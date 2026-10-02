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फरीदाबाद में 13 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप, साथी नाबालिग लड़के के साथ भी अप्राकृतिक यौनाचार, 3 गिरफ्तार

दोस्त के साथ घूमने के लिए निकली नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, वहीं साथी नाबालिग के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामले में 3 गिरफ्तार.

Faridabad gang rape Case
फरीदाबाद में 13 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2026 at 4:14 PM IST

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फरीदाबाद: जिले में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल, यश और दीपक के रूप में हुई है. वहीं, मामले में शामिल बताया जा रहा चौथा आरोपी प्रिंस अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

दोस्त के साथ घूमने के लिए निकली थी नाबालिगः एसीपी सराय संदीप मोर ने बताया कि "पुलिस को 28 तारीख को इस संबंध में शिकायत मिली थी. शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. नाबालिग लड़की अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए निकली थी. इसी दौरान चारों आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों को पकड़ लिया और एक खंडहरनुमा इमारत में ले गए. वहीं पर नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है."

13 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

नाबालिग लड़के के साथ भी अप्राकृतिक यौनाचार: शिकायत में नाबालिग लड़के के साथ भी अप्राकृतिक यौनाचार किए जाने का आरोप लगाया गया है. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है और मामले से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है. शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने दोनों पीड़ितों को कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा. इस दौरान एक आरोपी द्वारा अपने बैंक खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर करवाने का भी आरोप है. पुलिस अब इस लेनदेन और घटना के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

चार दिन के पुलिस रिमांड पर तीन आरोपीः मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया और चार दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया. रिमांड के दौरान आरोपियों से पूछताछ कर घटना में उनकी भूमिका, फरार आरोपी प्रिंस के ठिकाने और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस का कहना है कि "फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. मामले में सामने आने वाले सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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