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फरीदाबाद में 13 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप, साथी नाबालिग लड़के के साथ भी अप्राकृतिक यौनाचार, 3 गिरफ्तार

फरीदाबाद में 13 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: जिले में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल, यश और दीपक के रूप में हुई है. वहीं, मामले में शामिल बताया जा रहा चौथा आरोपी प्रिंस अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है.

दोस्त के साथ घूमने के लिए निकली थी नाबालिगः एसीपी सराय संदीप मोर ने बताया कि "पुलिस को 28 तारीख को इस संबंध में शिकायत मिली थी. शिकायत प्राप्त होते ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. नाबालिग लड़की अपने एक दोस्त के साथ घूमने के लिए निकली थी. इसी दौरान चारों आरोपियों ने कथित तौर पर दोनों को पकड़ लिया और एक खंडहरनुमा इमारत में ले गए. वहीं पर नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का आरोप है."