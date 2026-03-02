ETV Bharat / state

बिहार में 13 साल के किशोर ने 9 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या की, वजह जान आप हो जाएंगे हैरान

बिहार में नाबालिग भी नशा की लत में पड़ रहे हैं. इसका उदाहरण कटिहार में दिखा. जहां 9 साल की मासूम की हत्या की गई.

MURDER IN KATIHAR
कटिहार में हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 2, 2026 at 1:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कटिहार : बिहार के कटिहार में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. 13 साल के एक किशोर ने 9 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या कर दी है. पुलिस ने आरोपी किशोर को पकड़ लिया है. मामले की तफ्तीश की जा रही है.

नशा का आदी हो गया था किशोरी : मामला कोलासी थाना क्षेत्र के संदलपुर गांव का है. इस हत्या की जो वजह सामने आयी है, वह काफी चौंकाने वाली है. मामले के बारे में स्थानीय मोहम्मद असलम ने कहा कि 13 साल का आरोपी बालक सोलेशन नशा का आदी हो गया था. वह हर रोज नशा करता था.

शिकायत करने पर वारदात को दिया अंजाम : नशा करने की शिकायत 9 साल की नाबालिग बच्ची ने उस बालक के घर पर कर दी थी. जिस कारण बालक के परिजनों ने उसकी पिटाई की थी. इसी बात से आक्रोशित होकर उसने बच्ची की हत्या कर दी. खेत जाते समय धारदार हथियार से गला रेतकर नाबालिग की हत्या की.

MURDER IN KATIHAR
जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

मकई खेत में मिला शव : दरअसल, शनिवार दोपहर तीन बजे से 9 साल की मासूम बच्ची लापता थी. इसी बीच रविवार को उसका शव मकई की खेत में देखा गया. शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना स्थानीय कोलासी थाना की पुलिस को दी गई.

कुछ घंटे के अंदर पुलिस का एक्शन : सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. इसके साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई. स्थानीय लोगों से बातचीत में आरोपी नाबालिग का नाम सामने आया. इसके बाद पुलिस ने कुछ घंटे के अंदर ही आरोपी की पकड़ लिया.

घटना से हर कोई स्तब्ध : नाबालिग आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद कर लिया. विधि विरुद्ध कार्य करने के आरोप में बालक को डिटेन कर लिया. आगे पूरे मामले पर जांच की जा रही है. मृत बच्ची के परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. इलाके के लोग भी इस घटना से काफी स्तब्ध हैं.

''बच्ची शनिवार शाम साढ़े तीन बजे से गायब थी. रविवार को उसका शव मिला. गला रेतकर उसकी हत्या की गई है. घटना करने वाले का उद्भेदन हो चुका है, उसे अभिरक्षा में लिया गया है. उसकी निशानदेही पर प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.''- रंजन कुमार सिंह, डीएसपी, कोढ़ा पुलिस अनुमंडल

ये भी पढ़ें :-

बिहार में हैवानियत के बाद हत्या! मक्के के खेत में मिला किशोरी का शव

बिहार में खौफनाक वारदात! स्कूल जा रही शिक्षिका को चाकुओं से गोदा फिर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा फूंका

TAGGED:

कटिहार में हत्या
9 साल की बच्ची की गला रेतकर हत्या
9 YEAR OLD GIRL MURDER BY TEENAGER
KATIHAR NEWS
MURDER IN KATIHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.