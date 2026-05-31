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संभल में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; 27 लोगों पर केस, 13 वाहन सीज किए, लाखों का जुर्माना

संभल: अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अभियान में 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है. 13 वाहन सीज किए गए और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया. बाद में सभी आरोपियों को SDM कोर्ट से जमानत मिल गई.

जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने परिवहन एवं खनन विभाग के अधिकारियों के साथ गंगा किनारे स्थित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर 27 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 13 वाहनों को सीज कर दिया गया.

इसके अलावा 5 वाहनों का चालान किया गया. कुल 10 लाख 69 हजार 70 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह कार्रवाई गुन्नौर तहसील क्षेत्र के थाना जुनावई अंतर्गत असादपुर इलाके में की गई.

डीएम और एसपी के निरीक्षण के बाद पुलिस ने संभल, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस जनपदों के 27 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की आशंका के तहत उनका चालान किया. न्यायालय में पेशी से पहले सभी आरोपियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई में मेडिकल परीक्षण कराया गया.