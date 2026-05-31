संभल में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई; 27 लोगों पर केस, 13 वाहन सीज किए, लाखों का जुर्माना
SDM विकास चंद्र ने बताया कि सभी आरोपियों को जमानत दी गई. प्रत्येक ढाई लाख रुपए के मुचलके पर पाबंद किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 31, 2026 at 12:16 PM IST
संभल: अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अभियान में 27 लोगों को हिरासत में लिया गया है. 13 वाहन सीज किए गए और लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया. बाद में सभी आरोपियों को SDM कोर्ट से जमानत मिल गई.
जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने परिवहन एवं खनन विभाग के अधिकारियों के साथ गंगा किनारे स्थित क्षेत्रों का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर 27 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 13 वाहनों को सीज कर दिया गया.
इसके अलावा 5 वाहनों का चालान किया गया. कुल 10 लाख 69 हजार 70 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह कार्रवाई गुन्नौर तहसील क्षेत्र के थाना जुनावई अंतर्गत असादपुर इलाके में की गई.
डीएम और एसपी के निरीक्षण के बाद पुलिस ने संभल, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस जनपदों के 27 लोगों को हिरासत में लेकर शांति भंग की आशंका के तहत उनका चालान किया. न्यायालय में पेशी से पहले सभी आरोपियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावई में मेडिकल परीक्षण कराया गया.
इसके बाद इन्हें SDM कोर्ट गुन्नौर में पेश किया गया. जिलाधिकारी ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
वहीं, SDM विकास चंद्र ने बताया कि सभी आरोपियों को जमानत दे दी गई है. प्रत्येक व्यक्ति को ढाई लाख रुपए के मुचलके पर पाबंद किया गया है. हिरासत में लिए गए अधिकांश लोग अलीगढ़, हाथरस, बुलंदशहर और अन्य जनपदों के निवासी हैं.
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