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नूंह में 13 हजार किलो खराब पनीर नष्ट, मिलावटखोरों पर लगातार कस रहा है शिकंजा

नूंह में 13 हजार किलो अमानक पनीर नष्ट ( ETV Bharat )

नूंहः त्योहारों के सीजन में लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इसी अभियान के तहत जिले में करीब 13 हजार किलो अमानक पनीर नष्ट कराया गया है. यह पनीर अस्वच्छ परिस्थितियों में और रासायनिक पदार्थों की मिलावट से तैयार किया जा रहा था.

हजारों किलो पनीर नष्ट (ETV Bharat) 21 सैंपल जांच के लिए भेजे गएः जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. विकास जगलान ने बताया कि "प्रशासन, प्रदूषण विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त कार्रवाई में यह कदम उठाया गया, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों तक न पहुंचे. जिले में खाद्य पदार्थों की लगातार सैंपलिंग की जा रही है. अब तक पनीर के 7 और मिठाइयों के 14 सहित कुल 21 सैंपल लिए गए हैं. जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग ने विशेष वाहन की व्यवस्था की है, जो एक दिन छोड़कर सैंपल प्रयोगशाला तक पहुंचाता है.