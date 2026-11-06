नूंह में 13 हजार किलो खराब पनीर नष्ट, मिलावटखोरों पर लगातार कस रहा है शिकंजा
Campaign Against Adulterated Food: नूंह में अनसेफ रिपोर्ट आने पर 48 घंटे 13 हजार किलो अमानक पनीर नष्ट किया गया.
Published : November 6, 2026 at 3:36 PM IST
नूंहः त्योहारों के सीजन में लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इसी अभियान के तहत जिले में करीब 13 हजार किलो अमानक पनीर नष्ट कराया गया है. यह पनीर अस्वच्छ परिस्थितियों में और रासायनिक पदार्थों की मिलावट से तैयार किया जा रहा था.
21 सैंपल जांच के लिए भेजे गएः जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. विकास जगलान ने बताया कि "प्रशासन, प्रदूषण विभाग और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त कार्रवाई में यह कदम उठाया गया, ताकि मिलावटी खाद्य पदार्थ लोगों तक न पहुंचे. जिले में खाद्य पदार्थों की लगातार सैंपलिंग की जा रही है. अब तक पनीर के 7 और मिठाइयों के 14 सहित कुल 21 सैंपल लिए गए हैं. जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विभाग ने विशेष वाहन की व्यवस्था की है, जो एक दिन छोड़कर सैंपल प्रयोगशाला तक पहुंचाता है.
48 घंटे के भीतर मिलती है असुरक्षित रिपोर्टः पहले डाक के माध्यम से सैंपल भेजने में अधिक समय लगता था. अब असुरक्षित रिपोर्ट मिलने पर 48 घंटे के भीतर ईमेल से संबंधित कारोबारी को सूचना भेजी जाती है, जिससे नियमानुसार कार्रवाई की जा सके. डॉ. जगलान ने बताया कि अमानक खाद्य पदार्थों से जुड़े मामलों में एडीजेसी अदालत में 45 और सीजेएम अदालत में 30 मामले विचाराधीन हैं. विभाग इन मामलों की मजबूती से पैरवी कर रहा है.
विक्रेता खोये और मिठाई का रिकॉर्ड रखेंः दिवाली को देखते हुए मिठाई विक्रेताओं को खोये की खरीद और उसके स्रोत का पूरा रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं. बाहर से खरीदे गए खोये का बिल तथा स्वयं तैयार करने पर दूध की खरीद और आवश्यक व्यवस्था का रिकॉर्ड रखना होगा. उन्होंने कारोबारियों से शुद्ध खाद्य सामग्री बेचने और उपभोक्ताओं से भी जागरूक रहने की अपील की.