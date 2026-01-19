क्षमता से ज्यादा बच्चों को बैठाया, टूटकर जमीन पर आ गिरा ड्रैगन झूला, देखें डराने वाला वीडियो
झाबुआ के उत्कृष्ट मैदान में ‘महाराज नो मेलो’ में बड़ा हादसा, झूला गिरने से 13 छात्राएं घायल, अधिक चोट लगने से 2 लड़कियों को डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 10:32 PM IST|
Updated : January 19, 2026 at 10:39 PM IST
झाबुआ: झाबुआ के उत्कृष्ट मैदान में एक मेले के दौरान झूला टूटने से एक दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हो गईं. इस हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें खचाखच भरा झूला अचानक से टूट जाता है. हादसे में 13 बच्चों को चोट आई है, जिन्हें जिला अस्पताल झाबुआ में भर्ती करवाया गया है. 2 बालिकाओं को अधिक चोट आने की वजह से डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.
हादसे की सूचना मिलने पर कलेक्टर नेहा मीणा खुद जिला अस्पताल पहुंची और घायल बच्चों से मुलाकात की. कलेक्टर ने हादसे की जांच रिपोर्ट तलब की है और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की बात कही है.
उत्कृष्ट मैदान में बीते कुछ वर्षों से किया जा रहा है ‘महाराज नो मेलो’ का आयोजन
दरअसल झाबुआ के उत्कृष्ट मैदान में बीते कुछ वर्षों से ‘महाराज नो मेलो’ का आयोजन किया जा रहा है. करीब 20 दिन तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में झूले लगते हैं और ग्रामीण लोग यहां पहुंचे हैं. सोमवार शाम को एक चलता हुआ झूला अचानक से गिर पड़ा जिससे मेले में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोग और झाबुआ थाना पुलिस ने हादसे में घायल स्कूली बच्चों को अस्पताल पहुंचाया.
- ट्रेन इंजन के पेंटोग्राफ में फंसा चाइनीज मांझा, लेट हुई ट्रेन, रेलवे कर्मी की सतर्कता से टला हादसा
- भोपाल में दिल दहला देने वाला हादसा, 10 दिनों तक लिफ्ट की डक्ट में कुचलता रहा बुजुर्ग का शव
स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 15 स्कूली छात्राएं इस झूले में बैठी थीं. जिन्हें घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया. वहीं कलेक्टर नेहा मीणा ने बताया कि 13 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया था जिसमें एक बालक और 12 बालिकाएं थी. सभी की स्थिति ठीक है. दो लड़कियों को अधिक चोट आने पर उन्हें डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में जांच टीम को मौके पर भेजा है. मामले में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
अधिक कमाई के लालच में झूला संचालक ने क्षमता से अधिक बच्चों को ड्रैगन झूले में बैठाया
सभी घायल छात्रों का उपचार झाबुआ जिला अस्पताल में जारी है. वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि झूला संचालक ने अधिक कमाई के लालच में क्षमता से अधिक बच्चों को ड्रैगन झूले में बैठाया था. अत्यधिक बाहर हो जाने की वजह से झूला टूट गया और बच्चे घायल हो गए.