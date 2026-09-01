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हापुड़ में छापा, 13 क्विंटल मिलावटी पनीर को गड्ढे में किया गया दफ़न !

सावधान! आपकी थाली तक पहुंचने वाला था ज़हरीला पनीर. होटलों और ढाबों पर पनीर खाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए.

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हापुड़ में 13 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट किया गया. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 9:54 AM IST

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हापुड़ : अगर आप भी होटलों और ढाबों पर पनीर खाने के शौकीन हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि खाद्य विभाग द्वारा लगातार मिलावटी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पनीर पर कार्रवाई की जा रही है.

मिलावटी पनीर पर कार्रवाई करते हुए खाद्य विभाग की टीम ने चार स्थानों पर छापेमारी कर लाखों रुपए कीमत का 1300 किलो मिलावटी पनीर जेसीबी से गड्ढा खुदवा कर नष्ट करवा दिया. साथ ही इसके नमूने भरकर जांच के लिए प्रयागशाला को भेज दिए हैं. खाद्य विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मिलावट करने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.

हापुड़ में 13 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट किया गया. (ईटीवी भारत)

सहायक खाद्य आयुक्त चंद्रशेखर मिश्र के नेतृत्व में थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम टोडरपुर निवासी जहीर पुत्र जमील, कादिर पुत्र हसन, जमीर पुत्र जमील और सरताज के यहां मिलावटी पनीर तैयार किया जा रहा था और एनसीआर सहित आसपास के क्षेत्र में मिलावटी पनीर सप्लाई करने की तैयारी थी.

खाद्य विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर छापामार कार्रवाई की.

खाद्य विभाग की टीम ने सभी जगह से जहीर के यहां से 320 किलोग्राम कादिर के यहां से 330 किलोग्राम और जमीर के यहां से 550 किलोग्राम पनीर तैयार पाया गया.

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हापुड़ में मिलावटी पनीर गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया. (ईटीवी भारत)

तीनों जगह से खाद्य विभाग की टीम ने तीन नमूने पनीर व एक नमूना दूध का लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला को भेजें. इसके साथ ही सरताज के यहां से पनीर का एक नमूना और दूध का एक नमूना लेकर प्रयोगशाला को भेजें.

सरताज के यहां भी 80 किलो पनीर तैयार मिला. चारों जगह से खाद्य विभाग की टीम ने तीन लाख 74680 का 1300 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया और जेसीबी मंगा कर गड्ढा खुदवा कर मौके पर ही मिलावटी पनीर को नष्ट कराया गया.

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हापुड़ में 13 क्विंटल मिलावटी पनीर गड्ढा खोदकर नष्ट किया गया. (ईटीवी भारत)

यह मिलावटी पनीर गाजियाबाद नोएडा दिल्ली और हापुड़ के आसपास के ढाबों और होटल में सप्लाई होना था और इसके साथ ही अन्य छोटी-छोटी दुकानों पर भी सप्लाई होना था. जहां से होता हुआ यह आम आदमी की थाली तक पहुंचता और आम आदमी के स्वास्थ्य और जीवन दोनों को नुकसान पहुंचता.

इस मामले में सहायक आयुक्त चंद्रशेखर मिश्र ने बताया कि चार जगह छापा मारकर 374680 रुपए का 1300 किलो मिलावटी पनीर जब्त कर नष्ट कराया गया है. पनीर और दूध के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं. किसी भी कीमत पर मिलावटी खाद्य पदार्थों को सप्लाई होने नहीं दिया जाएगा. यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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नकली पनीर नष्ट
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