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भिवानी जिला परिषद की बैठक में 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का लिया गया निर्णय

भिवानी जिला परिषद बैठक में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने सहित कुल 13 प्रस्ताव पारित किया गया.

Bhiwani Zila Parishad meeting
जिला परिषद के चेयरमेन अनीता मलिक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 8, 2026 at 2:58 PM IST

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भिवानी: जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकास कार्यों, वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर कुल 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. बैठक में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से लेकर जिला परिषद के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक कई अहम फैसले लिए गए. वहीं खानक क्षेत्र में कथित अवैध वसूली के मुद्दे पर पार्षदों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया.

13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित: भिवानी जिला परिषद की बैठक में क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. बैठक में कुल 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. इनमें क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल रहा. जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक ने कहा कि "बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए तहसीलदारों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे. इसके अलावा भारत भवन से जुड़े मामलों को सुलझाने और जिला परिषद की आय के नए एवं स्थायी स्रोतों को सुचारू करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.

भिवानी जिला परिषद की बैठक में अवैध वसूली पर पुलिस के खलाफ निंदा प्रस्ताव किया गया पारित (ETV Bharat)

एफएफसी फंड में देरी पर चिंताः वहीं वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई. एफएफसी फंड में देरी पर जनप्रतिनिधियों ने चिंता जताई. बताया गया कि करीब दो महीने पहले आधिकारिक पत्र आने के बावजूद फंड अभी तक खाते में नहीं पहुंचा है. पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए फैसला लिया गया कि जिला परिषद और डीआरडीए से जुड़े सभी कार्य एवं भुगतान चेयरपर्सन के संज्ञान और स्वीकृति के बाद ही किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि "बैठक में जिला परिषद चेयरपर्सन की गाड़ी में लगातार आ रही तकनीकी खराबी को देखते हुए उसकी रिपेयरिंग का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया."

खानक क्षेत्र में अवैध वसूली का मामला उठाः बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा खानक क्षेत्र में कथित अवैध वसूली का रहा. पार्षदों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में हर महीने करीब 11 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की जा रही है, जबकि गाड़ियों से भी करीब डेढ़ करोड़ रुपये की उगाही किए जाने का आरोप लगाया गया. जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इसका आर्थिक बोझ आम जनता और क्रेशर मालिकों पर पड़ रहा है. पार्षदों ने आरोप लगाया कि अदालत के स्पष्ट आदेशों के बावजूद पुलिस प्रशासन, संबंधित एसएचओ और डीएसपी की ओर से कथित अवैध वसूली को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इस मुद्दे पर बैठक में जमकर नाराजगी जताई गई.

ये भी पढ़ें-भिवानी जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव गिरा, विरोधी नहीं जुटा पाये निर्धारित आंकड़ा

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भिवानी जिला परिषद की बैठक
13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित
भिवानी पुलिस पर अवैध वसूली का आरोप
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