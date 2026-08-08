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भिवानी जिला परिषद की बैठक में 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने का लिया गया निर्णय

जिला परिषद के चेयरमेन अनीता मलिक ( ETV Bharat )

भिवानी: जिला परिषद की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें विकास कार्यों, वित्तीय व्यवस्था और प्रशासनिक मुद्दों को लेकर कुल 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. बैठक में अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्री पर रोक लगाने से लेकर जिला परिषद के कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक कई अहम फैसले लिए गए. वहीं खानक क्षेत्र में कथित अवैध वसूली के मुद्दे पर पार्षदों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया. 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित: भिवानी जिला परिषद की बैठक में क्षेत्र के विकास और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए. बैठक में कुल 13 प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए. इनमें क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी शामिल रहा. जिला परिषद चेयरपर्सन अनीता मलिक ने कहा कि "बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के लिए तहसीलदारों को विशेष निर्देश दिए जाएंगे. इसके अलावा भारत भवन से जुड़े मामलों को सुलझाने और जिला परिषद की आय के नए एवं स्थायी स्रोतों को सुचारू करने संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई.