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10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में छाए मेवाड़ के खिलाड़ी: इंडियन चैलेंजर कप 2026' में जीते 3 स्वर्ण समेत कुल 12 मेडल

चित्तौड़गढ़ की कराटे टीम जिसने कोलकाता में मेडल जीते ( ETV Bharrat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आयोजित पांच दिवसीय 10वीं इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 'इंडियन चैलेंजर कप 2026' का समापन हो गया. इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश-विदेश के 8000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया. इसमें चित्तौड़गढ़ के एकांश अगनानी ने जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किया. इसके अलावा, कुल मिलाकर 13 खिलाड़ियों ने विभिन्न वर्गों में 3 स्वर्ण, 4 रजत और 5 कांस्य पदक जीते.

कोच मोहित वैष्णव ने बताया कि ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के अध्यक्ष हांसी प्रेमजीत सेन के निर्देशन में यह आयोजन हुआ. चित्तौड़गढ़ की टीम ने भी भाग लिया, जिसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के 13 खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया. इन खिलाड़ियों को कोच मोहित वैष्णव और शाकिर हुसैन ने तैयार किया. प्रतियोगिता में श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सहित कई देशों के खिलाड़ी शामिल हुए. कोच ने बताया कि अब खिलाड़ी श्रीगंगानगर में होने वाली स्कूल गेम्स (SGFI) प्रतियोगिता में भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं. इस उपलब्धि पर जिले के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है.

गोल्ड मेडल विजेता एकांश अगनानी (ETV Bharrat Chittorgarh)

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चित्तौड़गढ़ के पदक विजेता खिलाड़ी :

सब-जूनियर वर्ग :

रुद्राक्ष बैरवा – स्वर्ण

अयांश कौशिक – रजत