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यूपी में 13 PCS अधिकारियों के तबादले, पांच जिलों के ADM भी बदले, दिनेश कुमार अयोध्या के नए अपर जिलाधिकारी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 अधिकारियों के तबादले किए हैं. इनमें अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त, सचिव विकास प्राधिकरण और अन्य पदों पर तैनात अधिकारी शामिल हैं. अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देते हुए अलग-अलग जिलों और विभागों में तैनाती दी गई है.

तबादला सूची के अनुसार, पवन कुमार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर, दिनेश को अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या और सौरभ सिंह को अपर नगर आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर बनाया गया है. वहीं आलोक कुमार गुप्ता को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कासगंज और अरुण कुमार को संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मत्स्य निदेशालय, लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है.