ETV Bharat / state

सांक नदी में आखिर कौन घोल रहा जहर? 13 फैक्ट्रियों के पानी के सैंपल सील कर ग्वालियर लैब भेजे

मुरैना में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने बानमोर और सीतापुर क्षेत्र में बड़ा जांच अभियान चलाया. उद्योगों के चारों ओर करीब 500 मीटर के दायरे की स्थिति का जायजा लिया. ओमप्रकाश गोले की रिपोर्ट.

Morena sank river water testing
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने लिए सांक नदी के पानी के सैंपल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 9:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुरैना: मुरैना के औद्योगिक इलाके से निकलने वाला कथित केमिकलयुक्त पानी अब सांक नदी के लिए बड़ा सवाल बन गया है. बानमौर और सीतापुर कोरिडोर क्षेत्र की टायर समेत अन्य फैक्ट्रियों से निकलने वाले दूषित पानी से नदी के प्रदूषित होने और पशु-पक्षियों की मौत की शिकायत के बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हरकत में आया है. बोर्ड की तीन सदस्यीय टीम ने औद्योगिक क्षेत्र में डेरा डालकर जांच शुरू कर दी है.

टीम ने फैक्ट्रियों के आसपास और सांक नदी से पानी के सैंपल लिए हैं. इन सैंपल्स को ग्वालियर के दीनदयाल नगर स्थित बोर्ड की प्रयोगशाला भेजा गया है. अब सबकी नजर जांच रिपोर्ट पर है. अधिकारियों के मुताबिक करीब 10 दिन में रिपोर्ट आने के बाद यह साफ होगा कि पानी में क्या मिला है और जिम्मेदारी किसकी तय होती है?

Morena sank river water testing
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने चलाया जांच अभियान (ETV Bharat)

जांच टीम ने उद्योगों के चारों ओर करीब 500 मीटर के दायरे की स्थिति का जायजा लिया

शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता रामचित्र सिंह गुर्जर महाना भी टीम के साथ मौजूद रहे. उन्होंने अधिकारियों को वे स्थान दिखाए, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाले कथित केमिकलयुक्त पानी के नदी में पहुंचने की शिकायत की गई थी. जांच टीम ने उद्योगों के चारों ओर करीब 500 मीटर के दायरे की स्थिति का जायजा लिया. इसके अलावा सांक नदी के पानी और शिकायत में बताए गए स्थानों से भी नमूने लिए गए.

राष्ट्रीय पक्षी के टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए लिए गए नमूने

पशु-पक्षियों की मौत की शिकायत को देखते हुए, विशेषकर राष्ट्रीय पक्षी के टॉक्सिसिटी टेस्ट के लिए भी नमूने लिए गए हैं. अब इन नमूनों की जांच से ही पानी में मौजूद रसायनों और उनके प्रभाव की तस्वीर साफ होगी. कांग्रेस नेता रामचित्र महाना ने आरोप लगाया कि कुछ फैक्ट्रियों से रात के समय टैंकरों के जरिए केमिकलयुक्त वेस्टेज नदी किनारे छोड़ा जा रहा है. उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की मांग की है.

Morena sank river water testing
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने चलाया जांच अभियान (ETV Bharat)

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने बानमोर सीतापुर क्षेत्र में चलाया जांच अभियान

सांक नदी में फैक्ट्रियों का पानी मिलने की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने बानमोर और सीतापुर क्षेत्र में बड़ा जांच अभियान चलाया. टीम ने श्रीराग रबर इंडस्ट्रीज, मॉडर्न बेज, अंबा शक्ति बायोइनर्जी, शीतल ऑर्गेनिक फूड्स, बीआर ऑयल इंडस्ट्रीज, ग्लोबल बायो फ्यूल, स्टार बायोफ्यूल, फारसीन रबर इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील समेत शिकायत में दर्ज उद्योगों से पानी के सैंपल लिए.

Morena sank river water testing
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने लिए सांक नदी के पानी के सैंपल (ETV Bharat)

शिकायत की जांच से उद्योगों में भी हलचल मची

सीतापुर क्षेत्र की सात्विक एग्रो, मेयूर यूनिकोटर्स और जेडवाईएक्स फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी की भी जांच की गई. सैंपल टीम में प्रयोगशाला प्रभारी पृथ्वीराज चौहान, सहायक यंत्री सलमान खान और प्रयोगशाला सहायक आसमां खान शामिल रहे. अधिकारियों के मुताबिक पानी में विभिन्न निर्धारित पैरामीटर की जांच होगी. रिपोर्ट आने के बाद मानकों के उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट होगी और नियमों के तहत कार्रवाई तय की जाएगी. शिकायत की जांच से उद्योगों में भी हलचल मची है. टीम ने सैंपल सुरक्षित किए.

ग्वालियर के सहायक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला प्रभारी पृथ्वीराज चौहान ने बताया कि शिकायत के आधार पर 13 फैक्ट्रियों से निकलने वाले पानी के सैंपल लिए गए हैं. सभी सैंपल जांच के लिए ग्वालियर स्थित प्रयोगशाला भेजे जाएंगे, जहां निर्धारित मानकों और विभिन्न पैरामीटर के आधार पर पानी की जांच की जाएगी. उन्होंने बताया कि करीब 10 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट आने की उम्मीद है. रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट होने के बाद पानी के मानकों के अनुरूप पाए जाने या उल्लंघन सामने आने के आधार पर नियमों के तहत आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

TAGGED:

MORENA
13 MORENA FACTORIES WATER SAMPLES
MORENA SANK RIVER WATER SAMPLES
GWALIOR POLLUTION CONTROL BOARD
MORENA SANK RIVER WATER TESTING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.