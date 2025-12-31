ETV Bharat / state

खौलते पानी में गिरने से 13 माह की बच्ची की मौत; मां ने फर्श पर रखा था भगोना, खेलते समय हुआ हादसा

लखनऊ: सरोजनी नगर के आजाद नगर में शनिवार रात मां शिल्पी ने पानी गर्म कर फर्श पर रखा था. इसमें 13 माह की बेटी जाह्नवी खेलते समय गिर गई. सरोजनीनगर इंस्पेक्टर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि गंभीर हालत में उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बच्ची के पिता अनिल नादरगंज में मजदूरी करते हैं. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है.

खेलते-खेलते मौत के भगोने में गिरी बच्ची: ​सरोजनीनगर इंस्पेक्टर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि मूल रूप से हरदोई के फैजुल्लापुर निवासी अनिल कुमार नादरगंज स्थित एक पान मसाला फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं. वह अपनी पत्नी शिल्पी और दो बेटियों के साथ आजाद नगर में किराए के मकान में रहते हैं. शनिवार रात मां शिल्पी ने पानी गर्म किया और भगोना फर्श पर रख दिया.

लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती थी: मां घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गईं. इसी बीच खेलते-खेलते 13 माह की जाह्नवी अचानक खौलते पानी से भरे भगोने के ऊपर गिर गई. बच्ची की चीख सुनकर मां मौके पर पहुंची और उसे बाहर निकाला.​ परिजनों ने जाह्नवी को लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. मासूम का शरीर काफी झुलस गया था. बुधवार सुबह इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गईं.