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कार की चपेट में आने से 13 महीने की मासूम की मौत, परिजनों का हंगामा, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची

जयपुर : राजधानी जयपुर के आदिनाथ नगर में एक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली. एक कार की चपेट में आने से 13 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई. हादसे के समय कार पड़ोस में रहने वाली एक महिला चला रही थी. इस घटना के बाद परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया. फिलहाल, बच्ची के शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घर के बाहर खेल रही थी बच्ची : एयरपोर्ट थानाधिकारी रूपनारायण ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम की आदिनाथ नगर की है. जहां घर के बाहर खेल रही 13 महीने की बच्ची दीया उर्फ किट्टू एक कार के टायर की चपेट में आ गई. परिजन और आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां उपचार के दौरान उसने रात को दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर निजी अस्पताल के बाहर धरना दिया. हालांकि, बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवा दिया. उनका कहना है कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें अनुसंधान जारी है. आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.