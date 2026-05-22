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कार की चपेट में आने से 13 महीने की मासूम की मौत, परिजनों का हंगामा, घर के बाहर खेल रही थी बच्ची

आज पोस्टमार्टम के बाद होगा अंतिम संस्कार, एयरपोर्ट थाना पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा.

अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजन
अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे परिजन (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 10:13 AM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर के आदिनाथ नगर में एक हादसे ने परिवार की खुशियां छीन ली. एक कार की चपेट में आने से 13 महीने की मासूम बच्ची की मौत हो गई. हादसे के समय कार पड़ोस में रहने वाली एक महिला चला रही थी. इस घटना के बाद परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया. फिलहाल, बच्ची के शव को जयपुरिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

घर के बाहर खेल रही थी बच्ची : एयरपोर्ट थानाधिकारी रूपनारायण ने बताया कि यह घटना गुरुवार शाम की आदिनाथ नगर की है. जहां घर के बाहर खेल रही 13 महीने की बच्ची दीया उर्फ किट्टू एक कार के टायर की चपेट में आ गई. परिजन और आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया. जहां उपचार के दौरान उसने रात को दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर निजी अस्पताल के बाहर धरना दिया. हालांकि, बाद में पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवा दिया. उनका कहना है कि इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया है. जिसमें अनुसंधान जारी है. आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा.

हादसे में गई मासूम की जान.
हादसे में गई मासूम की जान. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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पिता चलाते हैं डेयरी बूथ : हादसे में जान गंवाने वाली दीया के पिता दिनेश गुर्जर प्रताप नगर इलाके में डेयरी बूथ चलाते हैं. जबकि आदिनाथ नगर में उनका घर है. इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका 5 साल का एक बेटा भी है. दिनेश का कहना है कि उनकी बच्ची शाम को घर की चबूतरी पर खेल रही थी. इसी दौरान वह नीचे उतरी और कार की चपेट में आ गई. परिजनों का आरोप है कि हादसे के समय कार पड़ोस में रहने वाली महिला चला रही थी. वह एक निजी विश्वविद्यालय में लेक्चरर है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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