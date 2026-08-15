रांची के होटल और गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अड्डा, छापेमारी में 8 युवतियां सहित 13 गिरफ्तार
रांची के होटल और गेस्ट हाउस में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 8 युवतियां सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया है.
Published : August 15, 2026 at 1:17 PM IST
रांची: राजधानी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट मोड में आई पुलिस ने होटलों में चल रहे एक बड़े देह व्यपार का खुलासा किया है. रांची के कोतवाली और लालपुर थाना क्षेत्र से देह व्यापार के आरोप में पश्चिम बंगाल की 6 युवतियों सहित 13 को गिरफ्तार किया है.
अलर्ट थी पुलिस, पकड़ा गया देह व्यपार
रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शहर में होटल और गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है. 13 और 14 अगस्त की देर रात लालपुर और कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई अलग-अलग छापेमारी में पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें सात युवतियां भी शामिल हैं.
घटना को लेकर पुलिस की जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल से युवतियों को रांची बुलाकर ग्राहकों के संपर्क में लाया जाता था. दोनों मामलों में एक ही सरगना राजन का नाम सामने आया है. राजन राजधानी में देह व्यापार के धंधे का बहुत पुराना खिलाड़ी है. नाम सामने आने के बाद अब उसकी भी तलाश शुरू कर दी गई है.
होटल में पांच कमरों की तलाशी, आठ गिरफ्तार
रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी के सभी होटल और लॉज में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान यह सूचना मिली कि कुछ गेस्ट हाउस होटल में अनैतिक कार्य हो रहा है. सबसे पहले कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. सूचना थी की इस होटल के कमरों में देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं. सूचना के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी जफर हसनात की मौजूदगी में पुलिस टीम ने रात करीब एक बजे होटल में कार्रवाई की.
टीम ने होटल के पांच कमरों की जांच की, जहां से आठ युवक-युवतियों को पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार एक कमरे में दो युवक एक युवती, दूसरे में एक युवक एक युवती, तीसरे में एक युवती और चौधे कमरे में एक युवक के साथ युवती को पकड़ा. तलाशी के दौरान कमरों से मोबाइल फोन, नकदी और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया. जांच में यह भी पता चला कि पकड़ी गई युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. पुलिस को संदेह है कि होटल में कमरा लेने के दौरान पहचान छिपाने के लिए दूसरे लोगों के नाम का इस्तेमाल किया जाता था.
व्हाट्सऐप के जरिए ग्राहकों से संपर्क
पूछताछ में होटल मैनेजर की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, ग्राहकों से मोबाइल और व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क किया जाता था और फिर उन्हें होटल में कमरा उपलब्ध कराया जाता था. पकड़ी गई एक युवती ने पुलिस के सामने बयान दिया है की वह राजन नाम के व्यक्ति के माध्यम से होटल पहुंची थी. इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए युवकों, राजन और होटल मैनेजर समेत छह युवतियों को मामले में आरोपी बनाया है.
एक निजी गेस्ट हाउस में भी कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई लालपुर थाना क्षेत्र के एक निजी गेस्ट हाउस में हुई है. पुलिस को सूचना मिली थी कि गेस्ट हाउस में भी देह व्यापार का संचालन किया जा रहा है. लालपुर थाना प्रभारी रूपेश कुमार सिंह को रात करीब दो बजे इसकी जानकारी मिली. इसके बाद कोतवाली के सहायक पुलिस अधीक्षक निखिल राय के नेतृत्व में विशेष टीम तैयार की गई. टीम ने तड़के करीब तीन बजे गेस्ट हाउस में छापेमारी की.
रिसेप्शन पर मौजूद गेस्ट हाउस संचालक से पूछताछ के बाद पुलिस ने पहली मंजिल के कमरों की तलाशी ली. जहां एक कमरा से एक युवक और एक युवती मिली. वहीं एक और कमरे से दो युवतियों मिली. तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सामान और चार मोबाइल फोन भी पुलिस के हाथ लगे. इस मामले में पुलिस ने गेस्ट हाउस संचालक और युवक के अलावा तीन युवतियों को गिरफ्तार किया है.
ग्राहकों से सौदा तय करता था राजन
पूछताछ के दौरान युवतियों ने पुलिस को बताया कि राजन नाम का व्यक्ति पूरे नेटवर्क का किंगपिन है. वह ग्राहकों से बातचीत कर सौदा तय करता था. इसके बाद कैब ड्राइवरों के माध्यम से युवतियों को संबंधित होटल या गेस्ट हाउस तक पहुंचाया जाता था. पुलिस की पूछताछ में यह भी जानकारी सामने आई कि युवतियों को तय अवधि के लिए पैसे दिए जाते थे. एक युवती को 13 दिन के लिए 50 हजार रुपये और 15 दिन के लिए 60 हजार रुपये नकद दिए जाने की बात सामने आई है. रांची में उनके रहने और खाने-पीने की व्यवस्था गेस्ट हाउस संचालक की ओर से किए जाने की जानकारी भी पुलिस को मिली है.
मामला दो जगह, एक ही नेटवर्क पर शक
पुलिस की जांच में दोनों मामलों में राजन का नाम सामने आने के बाद अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रांची में बाहर से युवतियों को कौन बुलाता था, ग्राहकों तक उनकी पहुंच कैसे बनाई जाती थी और इस पूरे काम में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, राजन के खिलाफ लालपुर थाने में पहले भी मामले दर्ज हैं. फिलहाल उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. रांची के कोतवाली एएसपी निखिल राय ने बताया की मामले में अभी कारवाई के बाद जांच की जा रही है, जल्द ही रैकेट में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा.
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