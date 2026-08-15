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रांची के होटल और गेस्ट हाउस में देह व्यापार का अड्डा, छापेमारी में 8 युवतियां सहित 13 गिरफ्तार

रांची: राजधानी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट मोड में आई पुलिस ने होटलों में चल रहे एक बड़े देह व्यपार का खुलासा किया है. रांची के कोतवाली और लालपुर थाना क्षेत्र से देह व्यापार के आरोप में पश्चिम बंगाल की 6 युवतियों सहित 13 को गिरफ्तार किया है.

अलर्ट थी पुलिस, पकड़ा गया देह व्यपार

रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर शहर में होटल और गेस्ट हाउस की आड़ में चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया है. 13 और 14 अगस्त की देर रात लालपुर और कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई अलग-अलग छापेमारी में पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें सात युवतियां भी शामिल हैं.

घटना को लेकर पुलिस की जांच में सामने आया है कि पश्चिम बंगाल से युवतियों को रांची बुलाकर ग्राहकों के संपर्क में लाया जाता था. दोनों मामलों में एक ही सरगना राजन का नाम सामने आया है. राजन राजधानी में देह व्यापार के धंधे का बहुत पुराना खिलाड़ी है. नाम सामने आने के बाद अब उसकी भी तलाश शुरू कर दी गई है.

होटल में पांच कमरों की तलाशी, आठ गिरफ्तार

रांची पुलिस के द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस को लेकर राजधानी के सभी होटल और लॉज में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था. इसी दौरान यह सूचना मिली कि कुछ गेस्ट हाउस होटल में अनैतिक कार्य हो रहा है. सबसे पहले कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एक निजी होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की. सूचना थी की इस होटल के कमरों में देह व्यापार से जुड़ी गतिविधियां चल रही हैं. सूचना के बाद कार्यपालक दंडाधिकारी जफर हसनात की मौजूदगी में पुलिस टीम ने रात करीब एक बजे होटल में कार्रवाई की.

टीम ने होटल के पांच कमरों की जांच की, जहां से आठ युवक-युवतियों को पकड़ा गया. पुलिस के अनुसार एक कमरे में दो युवक एक युवती, दूसरे में एक युवक एक युवती, तीसरे में एक युवती और चौधे कमरे में एक युवक के साथ युवती को पकड़ा. तलाशी के दौरान कमरों से मोबाइल फोन, नकदी और आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया. जांच में यह भी पता चला कि पकड़ी गई युवतियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं. पुलिस को संदेह है कि होटल में कमरा लेने के दौरान पहचान छिपाने के लिए दूसरे लोगों के नाम का इस्तेमाल किया जाता था.

व्हाट्सऐप के जरिए ग्राहकों से संपर्क

पूछताछ में होटल मैनेजर की भूमिका भी सामने आई है. पुलिस के अनुसार, ग्राहकों से मोबाइल और व्हाट्सऐप के जरिए संपर्क किया जाता था और फिर उन्हें होटल में कमरा उपलब्ध कराया जाता था. पकड़ी गई एक युवती ने पुलिस के सामने बयान दिया है की वह राजन नाम के व्यक्ति के माध्यम से होटल पहुंची थी. इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए युवकों, राजन और होटल मैनेजर समेत छह युवतियों को मामले में आरोपी बनाया है.

एक निजी गेस्ट हाउस में भी कार्रवाई