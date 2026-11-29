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धमतरी में मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर साइबर ठगी, 13 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, आंध्रप्रदेश से आरोपी गिरफ्तार

धमतरी में मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर साइबर ठगी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 13 लाख 30 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई. मामले में धमतरी पुलिस ने आंध्रप्रदेश के कडपा जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान शेक घोष बासा (32 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदा गया वीवो कंपनी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है.

CBI अधिकारी बनकर किया फोन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 21 अगस्त 2025 की है. शाम करीब 4:15 से 4:20 बजे के बीच प्रार्थी के मोबाइल पर एक कॉल आया जिसमें आरोपी ने खुद को CBI अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी. आरोपी ने केस रफा-दफा करने का झांसा देकर अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा कराने का दबाव बनाया.