धमतरी में मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाकर साइबर ठगी, 13 लाख रुपए ट्रांसफर कराए, आंध्रप्रदेश से आरोपी गिरफ्तार
फर्जी CBI अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी, केस रफा-दफा करने का झांसा देकर अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा कराए
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2026 at 5:52 PM IST
धमतरी: धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र से साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. एक व्यक्ति को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 13 लाख 30 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी कर ली गई. मामले में धमतरी पुलिस ने आंध्रप्रदेश के कडपा जिले से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान शेक घोष बासा (32 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदा गया वीवो कंपनी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है.
CBI अधिकारी बनकर किया फोन
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 21 अगस्त 2025 की है. शाम करीब 4:15 से 4:20 बजे के बीच प्रार्थी के मोबाइल पर एक कॉल आया जिसमें आरोपी ने खुद को CBI अधिकारी बताया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी. आरोपी ने केस रफा-दफा करने का झांसा देकर अलग-अलग बैंक खातों में रुपये जमा कराने का दबाव बनाया.
जांच एजेंसी के नाम और गिरफ्तारी के डर से प्रार्थी घबरा गया और उसने RTGS के जरिए दो अलग-अलग बैंक खातों में पहले 5 लाख 30 हजार रुपये और फिर 8 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. इस तरह कुल 13 लाख 30 हजार रुपये ठगों के खातों में पहुंच गए. इसके बाद भी जब आरोपियों ने और रकम की मांग की तो प्रार्थी को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ. शिकायत के आधार पर मगरलोड थाने में अपराध दर्ज कर धारा 318(4) बीएनएस और 66(घ) आईटी एक्ट के तहत जांच शुरू की गई.
बैंक खाते की जांच से आंध्रप्रदेश तक पहुंची पुलिस
पुलिस ने ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर, बैंक खातों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की. इसी दौरान एक बैंक खाता आंध्रप्रदेश के कडपा जिले के निवासी शेक घोष बासा के नाम पर होना सामने आया. इसके बाद धमतरी पुलिस की टीम आंध्रप्रदेश पहुंची और आरोपी के निवास पर धारा 35(3) बीएनएसएस के तहत नोटिस तामील कराया.
बाद में आरोपी को पूछताछ के लिए मगरलोड थाना बुलाया गया. पुलिस के मुताबिक, गवाहों की मौजूदगी में पूछताछ और मेमोरेंडम कथन के दौरान आरोपी ने ठगी की रकम प्राप्त करने और एक मोबाइल खरीदने की बात स्वीकार की. पुलिस ने मोबाइल को ई-साक्ष्य सहित जब्त कर लिया.
अन्य आरोपियों और रकम की तलाश जारी
गिरफ्तार आरोपी शेक घोष को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुरूद के समक्ष पेश किया गया. जहां से 11 दिसंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड में उसे जेल भेज दिया गया है. पुलिस अब इस ठगी में शामिल अन्य आरोपियों और शेष रकम के संबंध में जांच कर रही है.
एएसपी डीसी पटेल ने दी साइबर ठगी से बचने की सलाह
एएसपी डीसी पटेल ने बताया कि साइबर अपराधी लोगों को CBI, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का अधिकारी बनकर फोन करते हैं. ऐसे मामलों में लोगों को डरने या जल्दबाजी में कोई फैसला लेने के बजाय सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी जांच एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट नहीं करती.
आम नागरिकों से अपील है कि अनजान कॉल पर अपनी बैंक संबंधी जानकारी, OTP और PIN साझा न करें. किसी भी तरह की धमकी मिलने पर घबराकर रुपये ट्रांसफर न करें.- डीसी पटेल, एएसपी, धमतरी
साइबर ठगी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं या नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें. धमतरी पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने और ठगी के नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान करने के लिए कार्रवाई जारी है.