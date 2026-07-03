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बिहार में 88 पोल से 13.2 किमी हाईटेंशन तार की चोरी, प्रशासनिक लापरवाही या संगठित खेल?

बेतिया में बिजली तार की चोरी ( ETV Bharat )

बेतिया: पश्चिम चंपारण के मझौलिया से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने बिजली विभाग और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि 11 केवी की चालू हाईटेंशन लाइन से करीब 13.2 किलोमीटर लंबा बिजली तार चोरी हो गया लेकिन विभाग को इसकी जानकारी तक नहीं हुई. रमपुरवा महानवा पंचायत में 88 पोल से तार गायब: मामला मझौलिया थाना क्षेत्र का है, जहां 88 बिजली पोलों से लगभग 13.2 किलोमीटर हाईटेंशन तार गायब होने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि यह चोरी एक दिन में नहीं, बल्कि पिछले करीब एक महीने के दौरान हुई. सबसे हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी सरकारी संपत्ति गायब होती रही लेकिन न तो बिजली विभाग को इसकी भनक लगी और न ही पुलिस प्रशासन को. रमपुरवा महानवा पंचायत में 88 पोल से तार गायब (ETV Bharat) विभाग पर लगाया आरोप: मझौलिया पखंड के रमपुरवा महानवा पंचायत के मुखिया ने पूरे मामले पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि यदि विभाग नियमित रूप से लाइन की निगरानी करता तो इतनी बड़ी चोरी संभव नहीं थी. मुखिया के बेटे ने सवाल उठाया कि जब लगातार तार काटे जा रहे थे, तब संबंधित कनीय अभियंता और अन्य अधिकारी क्या कर रहे थे. साथ ही ये भी आरोप लगाया कि विभाग ने काफी देर बाद थाने में आवेदन देकर मामले को दबाने की कोशिश की.