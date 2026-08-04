यूपी के प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल; 13 IAS के ट्रांसफर, गोरखपुर-बरेली समेत कई मंडलों के कमिश्नर बदले
प्रयागराज में तैनात मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश का श्रम आयुक्त बनाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 4:38 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है. बड़े स्तर पर सरकार की तरफ से लगातार आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जारी है. आज 13 आईएएस अफसरों के तबादले के बाद आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों के तबादले की सूची तैयार है.
IAS अनिल ढींगरा को मंडलायुक्त गोरखपुर से हटाकर आवास आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निदेशक नगर भूमि सीमारोपण और सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है. इंद्र विक्रम सिंह को मंडलायुक्त गोरखपुर नियुक्त किया गया है. सचिव कृषि, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के पद पर तैनात रविन्द्र को वर्तमान पद के साथ राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है.
इस क्रम में वैभव श्रीवास्तव को पीसीडीएफ के प्रबंध निदेशक पद से हटाकर मंडलायुक्त बस्ती बनाया गया है. आईएएस अधिकारी प्रकाश बिंदु को पीसीडीएफ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. वर्तमान में प्रकाश बिंदु गृह एवं सतर्कता विभाग में सचिव के पद पर तैनात थे.
इसी तरह बरेली के मंडलायुक्त भूपेंद्र चौधरी का तबादला सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के पद पर किया गया है. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शंभू कुमार को बरेली का मंडलायुक्त बनाया गया है.
लोक निर्माण विभाग के सचिव लोकेश एम. को प्रयागराज का मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है. प्रयागराज में तैनात मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल को उत्तर प्रदेश का श्रम आयुक्त बनाया गया है. प्रयागराज में तैनात सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद संदीप कुमार को पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण में सचिव पुष्पराज सिंह को नोएडा का अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है. नोएडा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल को हटाकर गृह विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है. डॉक्टर बलकार सिंह को आवास आयुक्त नगर भूमि सीमारोपण और सचिव आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से हटकर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाया गया है.
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