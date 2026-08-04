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यूपी के प्रशासनिक महकमे में बड़ा फेरबदल; 13 IAS के ट्रांसफर, गोरखपुर-बरेली समेत कई मंडलों के कमिश्नर बदले

यूपी में आईएएस के तबादले. ( Photo Credit; ETV Bharat )