लखनऊ के PRV बेड़े में 13 नई गाड़ियां शामिल; पुलिस कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी
पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि इस डायल 112 सेवा को और बेहतर बनाने के लिए 13 चारपहिया वाहनों को बढ़ाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2025 at 8:54 AM IST
लखनऊ: राजधानी की कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पीआरवी बेड़े में 13 नई चारपहिया गाड़ियां शामिल की गई हैं. लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया.
पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि डायल 112 सेवा को और बेहतर बनाने के लिए 13 चारपहिया वाहनों को बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि पहले से शहरी और ग्रामीण इलाकों में चल रहे वाहन सूचना पर सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे. इसी के मद्देनजर सोमवार को इन पीआरवी वाहनों के साथ 13 वाहन को शामिल किया गया है. इससे शांति-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बेहतर होगी.
उन्होंने बताया कि इससे पहले लखनऊ शहर में डायल 112 सेवा में 12 चारपहिया वाहन चल रहे थे. अब इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है. इससे यह फायदा होगा कि पुलिस की टीमें सही समय पर घटनास्थल पर पहुंच सकेंगी.
पुलिस कमिश्नर ने बताया कि इन वाहनों के जरिए ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले अपराधियों पर भी निगरानी रखी जाएगी. पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, यह गाड़ियां किसी भी घटनास्थल पर शहरी क्षेत्र से आठ से दस मिनट में और ग्रामीण इलाकों में दस से 15 मिनट में पहुंचेगी.
इस मौके पर पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर के अलावा संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित कुमार वर्मा, पुलिस आयुक्त विक्रांत सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त डायल 112 राजेश कुमार यादव, सहायक पुलिस आयुक्त सौम्या पांडेय सहित कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे.
