लखनऊ के PRV बेड़े में 13 नई गाड़ियां शामिल; पुलिस कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी

पुलिस कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी की कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए पीआरवी बेड़े में 13 नई चारपहिया गाड़ियां शामिल की गई हैं. लखनऊ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने सोमवार को हरी झंडी दिखाकर इन गाड़ियों को रवाना किया. पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि डायल 112 सेवा को और बेहतर बनाने के लिए 13 चारपहिया वाहनों को बढ़ाया गया है. उन्होंने कहा कि पहले से शहरी और ग्रामीण इलाकों में चल रहे वाहन सूचना पर सही समय पर नहीं पहुंच पा रहे थे. इसी के मद्देनजर सोमवार को इन पीआरवी वाहनों के साथ 13 वाहन को शामिल किया गया है. इससे शांति-व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बेहतर होगी. लखनऊ के PRV बेड़े में 13 नई गाड़ियां शामिल. (Video Credit: ETV Bharat)