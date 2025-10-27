अस्वस्थ नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की 13 करोड़ जनता को नहीं सौंपा जा सकता - मुकेश सहनी
दरभंगा में मुकेश सहनी ने बीजेपी और एनडीए पर बोला बड़ा हमला,कहा मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं.
Published : October 27, 2025 at 8:40 AM IST
दरभंगा : वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने रविवार की देर शाम दरभंगा पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला. पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहनी ने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है.
2005 से नीतीश कुमार किसा भी तरह हैं मुख्यमंत्री पद पर : मुकेश सहनी ने कहा कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब लोगों ने सोचा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए. 2010 में उन्होंने विकास दिखाया भी लेकिन 2015 में वे लालू प्रसाद यादव की बैसाखी पर सवार होकर फिर मुख्यमंत्री बने. इसमें उनका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं था.
2020 में 42 विधायकों के साथ बीजेपी से मिलकर बनायी सरकार : 2020 में भी मात्र 42 विधायकों के साथ बीजेपी और वीआईपी के समर्थन से किसी तरह मुख्यमंत्री बने. नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, और यह बात पूरे बिहार और देश की जनता जानती है और कई मौकों पर ये प्रमाणित भी होता रहता है.
नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं-सहनी :मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया यह उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, 70 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है. लेकिन 13 करोड़ बिहारवासियों का भविष्य एक अस्वस्थ व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता.
सांसद मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार : मुकेश सहनी ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 56 इंच का सीना है. इस पर सहनी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास 56 नहीं बल्कि 112 इंच की जुबान है.
बिहार की जनता से परिवर्तन की अपील की : वीआईपी प्रमुख ने कहा 2014 में मोदी जी ने देश को आर्थिक विकास का सपना दिखाया, लेकिन आज देश की जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर है. वादों की हकीकत अब सबके सामने है.बिहार के युवाओं से बदलाव की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए और बदलाव की सरकार लायी जाए.
