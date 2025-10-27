ETV Bharat / state

अस्वस्थ नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की 13 करोड़ जनता को नहीं सौंपा जा सकता - मुकेश सहनी

दरभंगा में मुकेश सहनी ने बीजेपी और एनडीए पर बोला बड़ा हमला,कहा मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं.

मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं-सहनी
मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं-सहनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 8:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा : वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने रविवार की देर शाम दरभंगा पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला. पत्रकारों से बातचीत के दौरान सहनी ने कहा कि पिछले 20 सालों से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन अब जनता बदलाव चाहती है.

2005 से नीतीश कुमार किसा भी तरह हैं मुख्यमंत्री पद पर : मुकेश सहनी ने कहा कहा कि 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब लोगों ने सोचा कि उन्हें एक मौका देना चाहिए. 2010 में उन्होंने विकास दिखाया भी लेकिन 2015 में वे लालू प्रसाद यादव की बैसाखी पर सवार होकर फिर मुख्यमंत्री बने. इसमें उनका कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं था.

नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं-सहनी (ETV Bharat)

2020 में 42 विधायकों के साथ बीजेपी से मिलकर बनायी सरकार : 2020 में भी मात्र 42 विधायकों के साथ बीजेपी और वीआईपी के समर्थन से किसी तरह मुख्यमंत्री बने. नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ चल रहे हैं, और यह बात पूरे बिहार और देश की जनता जानती है और कई मौकों पर ये प्रमाणित भी होता रहता है.

मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं.
मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है लेकिन नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं. (ETV Bharat)

नीतीश कुमार इस समय अस्वस्थ हैं-सहनी :मुकेश सहनी ने स्पष्ट किया यह उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, 70 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है. लेकिन 13 करोड़ बिहारवासियों का भविष्य एक अस्वस्थ व्यक्ति के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता.

नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की 13 करोड़ जनता को नहीं सौंपा जा सक
नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की 13 करोड़ जनता को नहीं सौंपा जा सक (ETV Bharat)

सांसद मनोज तिवारी के बयान पर पलटवार : मुकेश सहनी ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 56 इंच का सीना है. इस पर सहनी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के पास 56 नहीं बल्कि 112 इंच की जुबान है.

बिहार की जनता से परिवर्तन की अपील की (ETV Bharat)

बिहार की जनता से परिवर्तन की अपील की : वीआईपी प्रमुख ने कहा 2014 में मोदी जी ने देश को आर्थिक विकास का सपना दिखाया, लेकिन आज देश की जनता 5 किलो अनाज पर निर्भर है. वादों की हकीकत अब सबके सामने है.बिहार के युवाओं से बदलाव की अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार में युवा नेतृत्व को मौका दिया जाए और बदलाव की सरकार लायी जाए.

ये भी पढ़ें :

नीतीश कुमार को बड़ा झटका, RJD में शामिल हुए पूर्व जिलाध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू

प्रशांत किशोर का सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला, कहा 7 हत्या के आरोपी को डिप्टी सीएम बनाना युवाओं के साथ मजाक

TAGGED:

BIHAR NEWS
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
MUKESH SAHANI ON BJP AND NITISH
MUKESH SAHNI SAID CM NITISH ILL
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छठ के लिए लौटे लोग क्या वोटिंग तक रुकेंगे, जानिए क्या है राजनीतिक दलों का 'माइग्रेंट प्लान'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्साहित कश्मीरी पंडित, वोट को बताया लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत

खेसारी लाल यादव से मैथिली ठाकुर तक, कौन से सितारे बिहार के सियासी रण में आगे?

बेटा-बेटी-बहू, समधन और भांजा.. रिश्तेदार बनेंगे विधायक! बिहार चुनाव में परिवारवाद की भरमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.