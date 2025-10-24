ETV Bharat / state

घाटशिला के चुनावी रण में अब 13 प्रत्याशी मैदान में, एक नाम वापस, राज्य में जल्द शुरू होगा एसआईआर

रांचीः घाटशिला के चुनावी रण में 13 प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं. नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन 14 में से एक प्रत्याशी विक्रम किस्कू (निर्दलीय) ने अपना नाम वापस लिया है. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि एक नामांकन वापस होने के बाद घाटशिला उपचुनाव में अब 13 प्रत्याशी शेष रह गए हैं. इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे.

ये 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

इस तरह से चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी डटे हुए हैं उनमें निर्दलीय प्रत्याशी परमेश्वर टुडू, निर्दलीय प्रत्याशी श्रीलाल किस्कू, भाजपा कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन, झामुमो कैंडिडेट सोमेश चंद्र सोरेन, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक)प्रत्याशी पार्वती हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी मनसा राम हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी नारायण सिंह, निर्दलीय विकास हेंब्रम, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) कैंडिडेट पंचानन सोरेन, निर्दलीय प्रत्याशी बसंत कुमार तोपनो, जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू, निर्दलीय मनोज कुमार सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी रामकृष्ण कांति माहली शामिल हैं.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जल्द शुरू होगा राज्य में एसआईआर

झारखंड सहित देशभर में नवंबर में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण शुरू होने की संभावना है. दो दिनों तक नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में भाग लेकर रांची लौटे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई थी.

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व की तैयारियों में वर्तमान मतदाता सूची से 2003 के मतदाता सूची के मैपिंग की प्रक्रिया में त्रुटि रहित कार्य करें. मैपिंग के दौरान 2003 के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं की मैपिंग भौतिक रूप से एवं बीएलओ ऐप के द्वारा करना सुनिश्चित करें.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के मैपिंग के क्रम में वैसे मतदाता जिनका नाम 2003 में अन्य राज्य के मतदाता सूची में है, वे अपना विवरण संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि वैसे मतदाता जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाताओं को बीएलओ द्वारा उनके माता-पिता का विवरण 2003 के मतदाता सूची से निकालकर वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग पूरा कर लें.