घाटशिला के चुनावी रण में अब 13 प्रत्याशी मैदान में, एक नाम वापस, राज्य में जल्द शुरू होगा एसआईआर

घाटशिला उपचुनाव के नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया है. अब मैदान में 13 प्रत्याशी शेष रह गए हैं.

Ghatshila By Election
पदाधिकारियों संग बैठक करते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 24, 2025 at 8:39 PM IST

रांचीः घाटशिला के चुनावी रण में 13 प्रत्याशी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं. नामांकन वापस लेने की अंतिम दिन 14 में से एक प्रत्याशी विक्रम किस्कू (निर्दलीय) ने अपना नाम वापस लिया है. यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी है. उन्होंने बताया कि एक नामांकन वापस होने के बाद घाटशिला उपचुनाव में अब 13 प्रत्याशी शेष रह गए हैं. इस सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को परिणाम आएंगे.

ये 13 प्रत्याशी चुनाव मैदान में

इस तरह से चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी डटे हुए हैं उनमें निर्दलीय प्रत्याशी परमेश्वर टुडू, निर्दलीय प्रत्याशी श्रीलाल किस्कू, भाजपा कैंडिडेट बाबूलाल सोरेन, झामुमो कैंडिडेट सोमेश चंद्र सोरेन, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया(डेमोक्रेटिक)प्रत्याशी पार्वती हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी मनसा राम हांसदा, निर्दलीय प्रत्याशी नारायण सिंह, निर्दलीय विकास हेंब्रम, भारत आदिवासी पार्टी (BAP) कैंडिडेट पंचानन सोरेन, निर्दलीय प्रत्याशी बसंत कुमार तोपनो, जेएलकेएम प्रत्याशी रामदास मुर्मू, निर्दलीय मनोज कुमार सिंह, निर्दलीय प्रत्याशी रामकृष्ण कांति माहली शामिल हैं.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जल्द शुरू होगा राज्य में एसआईआर

झारखंड सहित देशभर में नवंबर में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण शुरू होने की संभावना है. दो दिनों तक नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में भाग लेकर रांची लौटे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई थी.

उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के पूर्व की तैयारियों में वर्तमान मतदाता सूची से 2003 के मतदाता सूची के मैपिंग की प्रक्रिया में त्रुटि रहित कार्य करें. मैपिंग के दौरान 2003 के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मतदाताओं की मैपिंग भौतिक रूप से एवं बीएलओ ऐप के द्वारा करना सुनिश्चित करें.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची के मैपिंग के क्रम में वैसे मतदाता जिनका नाम 2003 में अन्य राज्य के मतदाता सूची में है, वे अपना विवरण संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए मतदाताओं को जागरूक करें. उन्होंने कहा कि वैसे मतदाता जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है, लेकिन उनके माता-पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में है, ऐसे मतदाताओं को बीएलओ द्वारा उनके माता-पिता का विवरण 2003 के मतदाता सूची से निकालकर वर्तमान मतदाता सूची से मैपिंग पूरा कर लें.

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों संग की बैठक

बैठक में के. रवि कुमार ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि एसआइआर के दौरान निर्धारित समय अंतराल पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करेंगें.

पैतृक मैपिंग हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश

साथ ही सभी जिलों में पैतृक मैपिंग हेल्प डेस्क बना लें, जो मतदाताओं को उनके पैतृक मैपिंग में मदद कर सकें. इसके लिए कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर, हेल्पडेस्क मैनेजर और अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी देना सुनिश्चित करें. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर के दौरान सभी डॉक्यूमेंट को परमानेंट डॉक्यूमेंट की तरह रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखें. इसके साथ ही 2003 के भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल और नॉन डिजिटल रूप में संरक्षित करना सुनिश्चित करेंगे.

