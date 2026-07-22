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अंग्रेजों के जमाने के कानून बदले गए, बिहार विधानसभा में 13 विधेयक पास

गृह विभाग से संबंधित विधेयक को उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन पटल पर रखा तो वहीं सभी संबंधित विभाग के मंत्रियों ने सदन पटल पर रखा और चर्चा के बाद सरकार ने बहुमत के साथ पास करा लिया.

पटना: बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में पिछले दो दिनों में सम्राट चौधरी की सरकार ने 20 विधेयक सदन से पास करवाए हैं. आज 13 विधेयक सदन से पास कराया गया. उच्च शिक्षा विभाग से दो विधेयक, पंचायती राज विभाग से एक विधेयक, उद्योग विभाग से एक विधेयक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग से तीन विधेयक, गृह विभाग से दो विधेयक, मध्य निषेध एवं निबंधन विभाग से दो विधेयक, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से एक विधायक और नगर विकास विभाग से एक विधेयक शामिल है.

उच्च शिक्षा से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक आज पेश किया गया है. उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर ने कहा कि इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में शोध पर ज्यादा जोर होगा. निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के माध्यम से बिहार में अधिक से अधिक निजी शिक्षण संस्थाओं के आने का रास्ता आसान होगा.

सीएम ने क्या कहा?: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा कि बिहार के छात्र बड़ी संख्या में बाहर के विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर या संशोधन किया गया है. जिससे बिहार के छात्रों को पढ़ाई की यही सुविधा मिल सके. वहीं विशिष्ट विश्वविद्यालय विधेयक के माध्यम से उच्च शिक्षा में कई बदलाव लाए जाएंगे जो भविष्य की शिक्षा की नींव रखेगी विशिष्ट विश्वविद्यालय में कुलाधिपति मुख्यमंत्री होंगे.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

क्या बोले मंत्री?: पंचायत राज संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायत को टैक्स लेने का अधिकार मिल गया है. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि टैक्स को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है. पंचायत से जो भी टैक्स आएगा, वह पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर ही काम होगा.

"केंद्र सरकार से बिहार को पंचायत के लिए वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक राशि पूरे देश में मिली है. 52000 करोड़ की राशि बिहार को दी गई है."- दीपक प्रकाश, मंत्री, पंचायती राज विभाग

बिहार इज ऑफ़ डूइंग बिजनेस विधायक 2026 के माध्यम से उद्योग क्षेत्र में निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके माध्यम से 30 दिनों में निवेश के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी. वहीं नगर विकास विभाग के विधायक के माध्यम से बिहार में शहरीकरण के विस्तार को बल मिलेगा. प्राधिकरण का गठन किया जाएगा. बायोलॉज भी बनाया जाएगा और नई टाउनशिप के विकास की भी गति तेज पकड़ेगी.

अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 और बिहार कर एवं सुधार आत्मक सेवा विधायक 2026 भी पास कराया गया है. दोनों विधायक के माध्यम से अंग्रेज के जमाने के कानून को बदल गया है. नए कानून में अच्छा आचरण करने वाले कैदियों के परिहार की भी व्यवस्था की गई है.

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