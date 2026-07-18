ETV Bharat / state

सूरजपुर में SSP की कुर्सी पर बैठी 12वीं की छात्रा, कहा- बचपन से है पुलिस अधिकारी बनने का सपना

12वीं की एक छात्रा को SSP की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

एसएसपी प्रशांत ठाकुर के तबादले के बाद उनसे मिलने पहुंचे कई आम नागरिक और छात्र-छात्राएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर: जिले में 12वीं की एक छात्रा को अच्छी पहल के तहत SSP की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला. दरअसल एसएसपी प्रशांत ठाकुर के पुलिस मुख्यालय रायपुर तबादले के बाद उनसे मिलने और विदाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है. अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और आम नागरिकों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राएं भी उनसे मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं.

छात्रा असलेखा का सपना पुलिस अफसर बनने का

शुक्रवार शाम शहर के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राएं एसएसपी कार्यालय पहुंचे. इस दौरान एक भावुक और प्रेरणादायक पल देखने को मिला, जब शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर की मेधावी छात्रा असलेखा सिंह ने अपने सपनों को खुलकर सबके सामने साझा किया. कक्षा 12वीं में विज्ञान संकाय की छात्रा असलेखा सिंह बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखती रही हैं.

अफसर ने अपनी कुर्सी पर बैठाया

जब एसएसपी प्रशांत ठाकुर को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने छात्रा को अपनी कुर्सी पर बैठाया और मुस्कुराते हुए पूछा कि इस कुर्सी पर बैठकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है. इस पर छात्रा ने कहा कि बचपन से जिस सपने को वह देखती आई थीं, आज उसे कुछ पल के लिए ही सही, जीने का अवसर मिला है. उन्होंने कहा कि भविष्य में वह कड़ी मेहनत कर पुलिस अधिकारी बनेंगी और समाज की सेवा करेंगी.

सूरजपुर में SSP की कुर्सी पर बैठी 12वीं की छात्रा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्रा ने कहा, माता-पिता का नाम करें रोशन

छात्रा ने अन्य विद्यार्थियों से भी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करने की अपील करते हुए कहा कि हर छात्र-छात्रा को अपने माता-पिता के सपनों को साकार करने का प्रयास करना चाहिए. एसएसपी प्रशांत ठाकुर का यह प्रेरणादायक कदम वहां मौजूद सभी लोगों के लिए यादगार बन गया. विदाई के इस भावुक माहौल में छात्रों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.