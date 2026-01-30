ETV Bharat / state

लखनऊ में सड़क हादसा, डीसीएम में पीछे से घुसी बाइक, छात्र की मौत

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा, घायल साथी को अस्पताल में भर्ती कराया.

सड़क हादसे में 12वीं के छात्र की मौत
सड़क हादसे में 12वीं के छात्र की मौत (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: पीजीआई थाना क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डीसीएम में जा घुसी. हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसका साथी जतिन गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

जानकारी के अनुसार, कल्ली पश्चिम के बाबू खेड़ा यादव गांव निवासी शिवम यादव (18) मालती नारायण इंटर कॉलेज में 12वीं का छात्र था. गुरुवार को वह अपने साथी जतिन के साथ बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान पीजीआई थाना क्षेत्र के पास बाइक डीसीएम से टकरा गई. ​

हादसे में शिवम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल जतिन को पीजीआई के एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया. शिवम का परिवार खेती-किसानी कर गुजर-बसर करता है. घर के छोटे बेटे की मौत से मां तारा यादव, बड़े भाई सत्यम और दोनों बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी इस घटना के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है.

पीजीआई इंस्पेक्टर धीरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, ​हादसे के तुरंत बाद डीसीएम चालक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों ने सौंप दिया है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर फरार वाहन की तलाश कर रही है. ​

